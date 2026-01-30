برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية نموذج للحكم الرشيد وبناء الكوادر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية حمل رسائل بالغة الأهمية، تمثل رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري وترسيخ أسس دولة حديثة تقوم على الجدارة والانضباط والكفاءة، بعيدًا عن أي محاباة أو مجاملة.

وأوضح «سوس» في بيان له اليوم ، أن حرص الرئيس على التواصل المباشر مع طلاب وطالبات الأكاديمية، وأداء صلاة الفجر معهم، ومتابعة الطابور الصباحي والأنشطة الرياضية، يعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي ببناء الشخصية المتكاملة للشباب، بدنيًا وفكريًا وأخلاقيًا، باعتبارهم أمل مصر وحملة أمانة المستقبل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حديث الرئيس عن أهمية حسن استغلال الوقت ووسائل التواصل الاجتماعي، واحترام ثقافة الاختلاف وتجنب الاستقطاب، يحمل رسالة واضحة بضرورة تحصين وعي الشباب، وترسيخ قيم التعايش والقبول والانتماء، في ظل التحديات الفكرية والثقافية التي يفرضها العصر.

وأضاف النائب سامي سوس أن تأكيد الرئيس على أن منظومة التعليم والاختبارات بالأكاديمية العسكرية وضعت وفق أعلى المعايير، وبآليات موضوعية تعتمد على الجدارة والرقمنة دون تدخل بشري، يعكس إيمان الدولة بأن إصلاح المؤسسات يبدأ من إصلاح منظومة التعليم والتقييم، وبناء كوادر قادرة على الأداء بكفاءة داخل مختلف مؤسسات الدولة.

وشدد «سوس» على أهمية ما أعلنه الرئيس بشأن تعميم نموذج الأكاديمية العسكرية في الانتقاء والتقييم على باقي مؤسسات الدولة، بما يضمن تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة، وبناء جهاز إداري قوي يعتمد على الكفاءة وليس العلاقات، وهو ما يمثل مطلبًا شعبيًا طال انتظاره.


وفيما يتعلق بالملفات الداخلية والخارجية، أكد النائب أن طمأنة الرئيس للمواطنين بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الداخل، إلى جانب تناوله المسؤول للتحديات الإقليمية والدولية، يعكس شفافية القيادة وحرصها على مصارحة الشعب بحقائق الأوضاع، مع التأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتنمية رغم الأزمات العالمية.

واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن خطاب الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية لم يكن مجرد كلمة، بل رسالة وطنية شاملة تؤكد أن بناء الإنسان، والجدارة في التعليم والعمل، والانضباط واحترام القانون، هي الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة التي يسعى الجميع إلى ترسيخها.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

