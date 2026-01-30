تسلا تستعد لإيقاف إنتاج S وModel X.. وخطة جديدة بقيادة الروبوتات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
عبد الرحيم كمال يتحدث لـ صدى البلد عن رواية ثمرة طه إلياس | فيديو
الحماية المدنية تنفذ مدينة منوف من حريق مروع التهم مخبزًا و6 أكشاك .. تفاصيل
دنيا الصمدي | تعرف على مديرة أعمال أحمد عز بعد ادعاء زينة زواجهما : أبو عيالي اتجوز
هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال
مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟
رونالدو يقود النصر لاكتساح الخلود بثلاثية بالدوري السعودي
فاروق الباز : صحتي جيدة .. وهذه حقيقة وجود حياة على كواكب أخرى
بمشاركة حجازي .. نيوم يفوز على ضمك بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي
سيارة تسلا
سيارة تسلا
صبري طلبه

تتجه شركة تسلا إلى إجراء تغيير جذري في استراتيجيتها الإنتاجية، من خلال التخطيط لإيقاف تصنيع طرازي Model S وModel X خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس إعادة توجيه واضحة لأولويات الشركة. 

ويأتي هذا القرار المحتمل في إطار مراجعة شاملة لمحفظة منتجات تسلا، مع التركيز على مجالات تقنية ناشئة ترى الشركة أنها تمثل مستقبل الصناعة، وعلى رأسها أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة والروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

سيارة تسلا 

خطة تقليص أعداد السيارات 

وبحسب ما كشف عنه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، فإن عملية إيقاف الإنتاج لن تتم بشكل مفاجئ، بل ستُنفذ على مراحل تبدأ بتقليص أعداد السيارات المنتجة من الطرازين خلال الأشهر القادمة. 

ومن المتوقع أن يشهد الربع المقبل انخفاضًا أكبر في وتيرة الإنتاج، قبل الوصول إلى مرحلة التوقف النهائي لاحقًا، وهو ما يمنح الشركة مرونة في إدارة المخزون والتزاماتها التشغيلية.

ورغم إنهاء التصنيع، أكدت تسلا أنها لن تتخلى عن عملائها الحاليين، حيث ستواصل توفير خدمات الصيانة والدعم الفني وقطع الغيار لمالكي Model S وModel X طوال العمر التشغيلي للسيارات. 

ويعكس هذا الموقف حرص الشركة على الحفاظ على ثقة مستخدميها، خصوصًا أن الطرازين شكلا لفترة طويلة الواجهة الفاخرة لتسلا في سوق السيارات الكهربائية.

الذكاء الاصطناعي في صدارة الأولويات

تعكس هذه الخطوة انتقال تسلا من كونها شركة سيارات كهربائية بالدرجة الأولى، إلى كيان تقني يسعى لقيادة ثورة الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة.

وتشمل هذه الرؤية تطوير سيارات الأجرة ذاتية القيادة، إلى جانب الاستثمار المكثف في مشروع الروبوت البشري أوبتيموس، الذي تراهن عليه تسلا ليكون أحد أعمدة أعمالها المستقبلية.

وضمن هذا التحول، تخطط تسلا لإعادة تجهيز مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا، ليكون مهيأً لإنتاج التقنيات الجديدة بدلًا من الطرازات التي سيتم إيقافها، وتعد هذه الخطوة مؤشرًا عمليًا على جدية الشركة في تنفيذ رؤيتها، وليس الاكتفاء بإعلانات نظرية.

