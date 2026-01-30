قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تجربة غريبة… مبرد يتسبب في كسر صندوق سيارة تسلا سايبرتراك بسهولة

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
عزة عاطف

تعرضت سمعة شاحنة تسلا “سايبرتراك” لاختبار قاصٍ في مطلع عام 2026، بعد انتشار قصة أحد الملاك الذي تسبب "صندوق تبريد" (Cooler) في إحداث ضرر جسيم ببوابتها الخلفية. 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المالك بوضع صندوق تبريد غير مثبت في صندوق الشحن الخلفي، وعند انطلاقه وتسارعه المفاجئ، اندفع الصندوق بقوة ليصطدم بالبوابة الخلفية، مما أدى إلى انبعاجها وفشل آلية الإغلاق بشكل صحيح. 

وأثارت هذه الحادثة موجة من الانتقادات حول مدى قدرة الشاحنة التي وُصفت بأنها "مضادة للرصاص" على تحمل أعباء العمل اليومية البسيطة التي تقوم بها الشاحنات التقليدية.

تسارع "تسلا" الفائق.. نعمة أم نقمة على الحمولة؟

يرى خبراء السيارات أن المحرك الكهربائي الجبار لسايبرتراك، والذي يوفر تسارعًا لحظيًّا يتفوق على السيارات الرياضية، قد يكون السبب الخفي وراء مثل هذه الحوادث. 

فعند الضغط على دواسة الوقود، تندفع الشاحنة بقوة هائلة تجعل أي حمولة غير مثبتة تتحول إلى "قذيفة" داخل صندوق الشحن. 

وفي حالة هذا المالك، اصطدم صندوق التبريد بالبوابة بسرعة عالية جدًا أدت إلى تشويه هيكل الفولاذ المقاوم للصدأ. 

ورغم ادعاءات تسلا بأن الهيكل الخارجي يتمتع بصلابة استثنائية، إلا أن مفاصل البوابة الخلفية ونقاط تثبيتها أظهرت ضعفًا غير متوقع أمام صدمات الحمولة الداخلية.

تحديات القطر ومشكلات الاعتمادية طويلة الأمد

لم تتوقف الانتقادات عند البوابة الخلفية فحسب، بل امتدت لتشمل قدرات القطر (Towing) الخاصة بالشاحنة؛ حيث أشار عدد من المختبرين عبر "يوتيوب" إلى وجود ثغرات في التصميم قد تجعل الشاحنة غير عملية للقطر على المدى الطويل. 

وأظهرت اختبارات التحمل أن استهلاك البطارية يرتفع بشكل جنوني عند سحب أوزان ثقيلة، مما يقلص المدى الفعلي للسيارة بنسبة تتجاوز 50% في بعض الأحيان. 

كما أثيرت تساؤلات حول متانة "هوك" السحب المثبت في الهيكل المصنوع من الألومنيوم المصبوب، والذي قد يتعرض لشروخ إجهادية عند استخدامه بكامل طاقته المقدرة بـ 4,990 كجم.

تعد هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار لكافة ملاكي "سايبرتراك" بضرورة الالتزام الصارم بتأمين كافة الأغراض داخل صندوق الشحن باستخدام أحزمة التثبيت المخصصة. 

فالتسارع الفائق للسيارة يتطلب تعاملاً حذرًا مع الحمولات الحرة لتجنب تلفيات قد تكلف آلاف الدولارات للإصلاح، خاصة وأن العمل على الفولاذ المقاوم للصدأ يتطلب فنيين متخصصين ومعدات غير تقليدية. 

ويبقى التحدي الأكبر أمام شركة إيلون ماسك في عام 2026 هو إثبات أن شاحنتهم ليست مجرد أيقونة تكنولوجية للتباهي، بل هي شاحنة مهام شاقة قادرة على الصمود في وجه حوادث الاستخدام اليومي البسيطة.

تسلا سايبرتراك مشاكل تسلا سايبرتراك 2026 كسر بوابة سايبرتراك عيوب شاحنة تسلا الكهربائية قدرة سحب Cybertruck حوادث تسلا سايبرتراك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

شوبير يكشف حقيقة دور وكيل إمام عاشور في الأزمة

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

خبراء الضرائب: تصدير العقار يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويا

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 30 يناير 2026

سعر الذهب

في السماء.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

بالصور

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد