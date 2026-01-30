تجربة غريبة… مبرد يتسبب في كسر صندوق سيارة تسلا سايبرتراك بسهولة

تعرضت سمعة شاحنة تسلا “سايبرتراك” لاختبار قاصٍ في مطلع عام 2026، بعد انتشار قصة أحد الملاك الذي تسبب "صندوق تبريد" (Cooler) في إحداث ضرر جسيم ببوابتها الخلفية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المالك بوضع صندوق تبريد غير مثبت في صندوق الشحن الخلفي، وعند انطلاقه وتسارعه المفاجئ، اندفع الصندوق بقوة ليصطدم بالبوابة الخلفية، مما أدى إلى انبعاجها وفشل آلية الإغلاق بشكل صحيح.

وأثارت هذه الحادثة موجة من الانتقادات حول مدى قدرة الشاحنة التي وُصفت بأنها "مضادة للرصاص" على تحمل أعباء العمل اليومية البسيطة التي تقوم بها الشاحنات التقليدية.

تسارع "تسلا" الفائق.. نعمة أم نقمة على الحمولة؟

يرى خبراء السيارات أن المحرك الكهربائي الجبار لسايبرتراك، والذي يوفر تسارعًا لحظيًّا يتفوق على السيارات الرياضية، قد يكون السبب الخفي وراء مثل هذه الحوادث.

فعند الضغط على دواسة الوقود، تندفع الشاحنة بقوة هائلة تجعل أي حمولة غير مثبتة تتحول إلى "قذيفة" داخل صندوق الشحن.

وفي حالة هذا المالك، اصطدم صندوق التبريد بالبوابة بسرعة عالية جدًا أدت إلى تشويه هيكل الفولاذ المقاوم للصدأ.

ورغم ادعاءات تسلا بأن الهيكل الخارجي يتمتع بصلابة استثنائية، إلا أن مفاصل البوابة الخلفية ونقاط تثبيتها أظهرت ضعفًا غير متوقع أمام صدمات الحمولة الداخلية.

تحديات القطر ومشكلات الاعتمادية طويلة الأمد

لم تتوقف الانتقادات عند البوابة الخلفية فحسب، بل امتدت لتشمل قدرات القطر (Towing) الخاصة بالشاحنة؛ حيث أشار عدد من المختبرين عبر "يوتيوب" إلى وجود ثغرات في التصميم قد تجعل الشاحنة غير عملية للقطر على المدى الطويل.

وأظهرت اختبارات التحمل أن استهلاك البطارية يرتفع بشكل جنوني عند سحب أوزان ثقيلة، مما يقلص المدى الفعلي للسيارة بنسبة تتجاوز 50% في بعض الأحيان.

كما أثيرت تساؤلات حول متانة "هوك" السحب المثبت في الهيكل المصنوع من الألومنيوم المصبوب، والذي قد يتعرض لشروخ إجهادية عند استخدامه بكامل طاقته المقدرة بـ 4,990 كجم.

تعد هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار لكافة ملاكي "سايبرتراك" بضرورة الالتزام الصارم بتأمين كافة الأغراض داخل صندوق الشحن باستخدام أحزمة التثبيت المخصصة.

فالتسارع الفائق للسيارة يتطلب تعاملاً حذرًا مع الحمولات الحرة لتجنب تلفيات قد تكلف آلاف الدولارات للإصلاح، خاصة وأن العمل على الفولاذ المقاوم للصدأ يتطلب فنيين متخصصين ومعدات غير تقليدية.

ويبقى التحدي الأكبر أمام شركة إيلون ماسك في عام 2026 هو إثبات أن شاحنتهم ليست مجرد أيقونة تكنولوجية للتباهي، بل هي شاحنة مهام شاقة قادرة على الصمود في وجه حوادث الاستخدام اليومي البسيطة.