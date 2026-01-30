قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما الشروط والأوراق المطلوبة .. وظائف شاغرة بالمطابع الأميرية

المطابع الأميرية
المطابع الأميرية
خالد يوسف

أعلنت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية التابعة لوزارة الصناعة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن فتح باب التقديم على وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإعداد والتجهيز، على أن يستمر التقديم لهذه الوظيفة حتى يوم 26 فبراير 2026 المقبل.

وظائف شاغرة بالمطابع الأميرية

تتوفر وظائف شاغرة بالمطابع الأميرية، نوضح لكم تفاصيلها وفقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كالتالي:

التقديم على وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإعداد والتجهيز، بغرض رسم سياسة ما قبل الطباعة، والتأكيد على أن كل المدخلات كاملة وسليمة وبدرجة عالية لإخراج المنتج في أعلى جودة واختيار أفضل وأنسب الوسائل لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء بما يحقق أهداف الهيئة.

المهارات المطلوبة للوظيفة

ووفقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية، تندرج مهام المتقدم على وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإعداد والتجهيز في المطابع الأميرية فيما يلي:

ـ إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته، وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية، ومتابعة التنفيذ لضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات، وتقديم مقترحات تطوير العمل.

ـ اقتراح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل، وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

ـ الإشراف على تنفيذ أوامر التشغيل طبقًا للخطة المحددة للإنتاج، وتخصيص العاملين اللازمين للتنفيذ وفقًا لظروف العمل واحتياجاته.

ـ الإشراف على توزيع العمالة على الأقسام المختلفة والورديات بما يتمشى مع حالة الانتاج وصالح العمل.

ـ مراعاة الدقة والجودة في المدخلات مما ينعكس على المطبوع النهائي بعد الطبع.

الشروط المطلوبة للتقديم

ـ القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة وذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

ـ المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

ـ قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة الأول أ من داخل الجهاز الإداري بالدولة.

ـ أو قضاء مدة كلية مقدرها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري بالدولة.

ـ التدريب اللازم لشغل الوظيفة اجتياز البرامج التدريبية اللازمة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وفقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ـ حصول المتقدم على مؤهل عال يتلائم مع نوع وطبيعة العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وللراغبين في التقديم على وظائف المطابع الأميرية، سيتم تجهيز الأوراق المطلوبة وتسليمها باليد بالإدارة العامة للموارد البشرية، بالإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية بمقر الهيئة 22 شارع النيل إمبابة الجيزة، وتتمثل المستندات اللازمة فيما يلي:

ـ صورة من المؤهل الدراسي أو المؤهلات الأعلى إن وجد بعد الاطلاع على الأصل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة.

ـ بيان بالحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة، موضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية، موضحا به أيضا تاريخ ومحل الميلاد والحالة الاجتماعية وتاريخ التعيين والدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم وتواريخها وتقارير الكفاية والدورات التدريبية والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير والموقف من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية ومحل الإقامة الحالي وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

ـ شهادة خبرة عملية معتمدة تتضمن البيانات عالية بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

ـ بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديد والابتكار، وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية، والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

ـ مقترحا وافيا لتطوير الوظيفة "نسخة ورقية" على أن يرفق نسخة من المقترح فقط علىC D.

ـ جميع المستندات المقدمة من أصل + 6 نسخ مدون على كل ملف “اسم المتقدم، جهة العمل، الوظيفة المراد التقدم عليها، رقم التليفون”، وأن يرفق بها عدد 7 صورة شخصية حديثه للمتقدم، وعدد 7 صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

