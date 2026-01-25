قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشروط وطريقة التقديم.. توافر وظائف حكومية بمجلس الدولة

وظائف حكومية بمجلس الدولة
وظائف حكومية بمجلس الدولة
خالد يوسف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن توافر وظائف حكومية خالية بمجلس الدولة، يتم التقديم عليها خلال الفترة من 21 يناير الجاري حتى 19 فبراير 2026، وذلك وفقا للشروط الموضحة في الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف خالية بمجلس الدولة

أوضحت بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل وظائف خالية بمجلس الدولة التابع لوزارة العدل، منها وظيفة كاتب يتولى شاغلها الإشراف على أداء أعمال مكتبية، تتطلب خبرة مناسبة بإجراءاتها وكيفية إنجازها، ويشترط التقديم لأفراد حاصلون على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، والا يزيد السن عن 35 سنة.

كما أعلنت البوابة عن وظيفة أخصائي مكتبات ووثائق، بالجهاز الاداري لمجلس الدولة، يتولى شاغلها إجراء البحوث والدراسات العلمية أو العملية المتصلة بمجالات المكتبات والوثائق، ويشترط للتقديم عليها الحصول على مؤهل ليسانس آداب تخصص مكتبات ووثائق.

والوظيفة الثالثة المعلنة أخصائي تمويل ومحاسبة، يتولى شاغلها إجراء البحوث والدراسات العلمية أو العملية المتصلة بمجالات التمويل والمحاسبة، ويشترط للتقديم عليها الحصول على مؤهل بكالوريوس تجارة أو ما يعادله.

أما الوظيفة الرابعة المتاحة، أخصائي قانون لحملة مؤهل ليسانس حقوق أو ما يعادله.

شروط التقديم على وظائف مجلس الدولة

وفقا لما ورد على بوابة الوظائف الحكومية، يشترط للتقديم على هذه الوظائف

ـ إجادة الحاسب الآلي.

ـ اجتياز الاختبارات المقررة.

ـ الحصول على المؤهل المناسب للوظيفة.

ـ ألا يزيد السن عن 35 سنة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف مجلس الدولة

أما الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم تتمثل في:

ـ طلب مقدم "ندب" باسم السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام موضح به فرع مجلس الدولة الذي يرغب في العمل به على النموذج المعد لذلك.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية، مثبت بها محل الإقامة بالنطاق الجغرافي للفرع الذي يطلب العمل به.

ـ بيان حالة وظيفية تفصيلي مختوم ومعتمد من جهة عمله وموجه إلى مجلس الدولة.

ـ إفادة من جهة العمل بموقف الجزاءات والإحالة الى المحاكم التأديبية والجنائية.

ـ أي مُستندات أُخرى تخص الخبرة أو الدورات التدريبية الحاصل عليها.

رابط التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على وظائف مجلس الدولة، يمكن ارسال المستندات المطلوبة الى الايميل الخاص بالإدارة العامة للموارد البشرية بالضغط هـــنـــا

ويمكن الاطلاع على طلبات التعيين في مجلس الدولة بزيارة الموقع الرسمي من هنــــــــــــا.

