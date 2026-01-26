قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
العليا لانتخابات المهندسين: إعلان الكشوف الأولية للمرشحين عقب انتهاء فحص الملفات غدًا
بعد حصار عامين.. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على الدلنج وفرار الميليشيات
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
وظائف خالية بالكهرباء.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون، عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات هندسية وتكنولوجية وفنية للذكور، وذلك في إطار جهود الدولة لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل ملائمة لمختلف التخصصات، على أن يبدأ التقديم اعتبارا من صباح اليوم الجمعة ويستمر حتى مساء الخميس 5 فبراير 2026.

الوظائف المطلوبة

أوضحت وزارة الكهرباء عبر موقعها الرسمي أن الوظائف المتاحة تشمل ما يلي.

الوظائف الهندسية

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة تخصص كهرباء أو اتصالات أو حاسبات، ومقيدا بنقابة المهندسين، مع إجادة استخدام برامج MS Office واللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
ويفضل الحاصلون على شهادات في مجالات أنظمة التشغيل Unix وLinux، وقواعد البيانات Oracle وSQL وPLSQL، وشبكات CCNA وCCNP R S وCCNP Security، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وحماية الشبكات.

وظائف

وظائف خريجي كليات الحاسبات والمعلومات


يشترط الحصول على بكالوريوس حاسبات ومعلومات مع القيد بنقابة العلميين، وإجادة استخدام برامج MS Office واللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
ويفضل الحاصلون على شهادات في أنظمة التشغيل Unix وLinux، وقواعد البيانات Oracle وSQL وPLSQL، وشبكات CCNA وCCNP R S وCCNP Security، والأمن السيبراني وحماية الشبكات.

الوظائف الفنية


يشترط الحصول على دبلوم فني صناعي 3 سنوات أو 5 سنوات أو معهد إعداد فنيين أو مؤهل فوق متوسط من أحد المعاهد الفنية المعتمدة، بتخصصات كهرباء أو أجهزة وتحكم، مع المعرفة ببرامج MS Office ومستوى متوسط في اللغة الإنجليزية.

الاشتراطات العامة

1. أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عاما في تاريخ نهاية التقديم.
4. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
5. لا يشترط توافر الخبرة، ويشترط للحاصلين على مؤهلات من جامعات أو معاهد أجنبية صدور قرار بالمعادلة أو التقييم العلمي من الجهة المختصة.
6. إجادة العمل ضمن فريق، والالتزام باللوائح والقوانين، والقدرة على التواصل الفعال والعمل بالمواقع والتوقيتات التي تحددها جهة العمل.

وظائف

طريقة التقديم


يتم التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر عبر الرابط
(https://eehc.gov.eg/jobs/jobs/ShowJobAds?AdsStoryId=10296)

ويتم استدعاء المتقدمين المستوفين للشروط لأداء الاختبارات من خلال بيانات التواصل المسجلة عند التقديم، ويلتزم المتقدم بتقديم صورة من شهادة المؤهل وشهادة الخدمة العسكرية وكارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومي، مع إحضار الأصول للاطلاع عليها عند أداء الاختبارات.

شروط التعاقد

1. اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.
2. ثبوت اللياقة الطبية للعمل بشركات الكهرباء.
3. أولوية القبول لقاطني المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوب التعيين بها.
4. يتم التعاقد بنظام المكافأة الشهرية، ويخضع المقبولون لفترة اختبار لا تقل عن عام قبل التعيين النهائي، وفقا لنظام التعيينات المعمول به بشركات الكهرباء، وذلك بشرط اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.
 

