ظهرت الآن .. نتيجة 4000 وظيفة في هيئة الاسعاف بالرقم القومي

أعلنت البوابة الحكومية للوظائف الحكومية نتيجة امتحانات القبول في الوظائف الخاصة بهيئة الإسعاف المصرية.

ويمكن للمتقدمين في مسابقة الوظائف الخاصة بهيئة الإسعاف المصرية الاستعلام عن نتيجة قبولهم في الوظائف من عدمه من خلال عدة طرق .

وفي وقت سابق أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن موافقته على تعيين 4 آلاف موظف جديد بهيئة الإسعاف المصرية خلال عام 2025، وذلك ضمن خطة الدولة لتدعيم المنظومة الصحية وتعزيز خدمات الطوارئ والإغاثة في مختلف المحافظات

نتيجة مسابقة هيئة الإسعاف المصرية

ويمكن للمتقدمين على وظائف خالية ل 4 آلاف موظف جديد بهيئة الإسعاف المصرية خلال عام 2025، الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

ومن ضمن الرسائل التي تظهر للباحثين عن النتيجة القبول أو نتمني التوفيق في المسابقات القادمة بما يعني عدم القبول في الوظيفة