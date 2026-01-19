القومي للإعاقة والهلال الأحمر ينظمان تدريبا على الإسعافات الأولية بلغة الإشارة

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، بمقر الجمعية، تدريبًا عمليًا حول الإسعافات الأولية وأساسيات لغة الإشارة الخاصة بها، وتناول التدريب الذي استمر على مدار يومين.

شهد التدريب خلال اليوم وأمس، المسح الأولي والإفاقة، والتعريف بدور المسعف الأولي وتوضيح الإسعافات الأولية الواقعية، وكذلك التعامل مع حالات الأزمات القلبية، والإغماء، ومرض السكر، والتشنجات، بالإضافة للحروق، والنزيف والجروح، وإصابات العظام والعضلات، وإجراء تدريبات عملية على الإسعافات الأولية الخاصة بهذه الإصابات.

فيما تناول التدريب في يومه الثاني آداب التعامل مع الإعاقات السمعية، وتعليم أساسيات لغة الإشارة، بالإضافة إلى تعليم المُسعفين عددًا من المصطلحات الخاصة بالإسعاف بلغة الإشارة.

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية هذا التدريب، لما له من دور كبير في تعليم الإسعافات الأولية، التي تسهم بدورها الكبير في إنقاذ حياة الإنسان، لحين نقله للمستشفى، فضلًا عن تحقيق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، من خلال تدريبهم على لغة الإشارة، وتزيد من فعالية الدمج المجتمعي، وتمكينهم صحيًا.