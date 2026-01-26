قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الصناعة السعودي: وظائف المستقبل مرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي والرهان الحقيقي على صقل مهارات الشباب

وزير الصناعة السعودي: وظائف المستقبل مرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي والرهان الحقيقي على صقل مهارات الشباب
وزير الصناعة السعودي: وظائف المستقبل مرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي والرهان الحقيقي على صقل مهارات الشباب
أ ش أ

أكد المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن وظائف المستقبل باتت مرتبطة بشكل وثيق بالتكنولوجيا والتحولات الرقمية المتسارعة، مشددًا على أن الرهان الحقيقي يكمن في الاستثمار في صقل مهارات الشباب وتأهيلهم لمواكبة متطلبات أسواق العمل الجديدة.


وأوضح الخريف، خلال مشاركته في إحدى جلسات المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض، أن التعامل مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي يتطلب التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل دور الحكومة، ودور القطاع الخاص، ودور الفرد، باعتبارها أطرافًا أساسية في تشكيل ملامح الوظائف المستقبلية.


وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن الحكومات أصبحت تلعب دورًا محوريًا في توجيه مسارات الوظائف الجديدة، وتبني التقنيات الحديثة، ووضع الأطر والسياسات الداعمة لنماذج الأعمال المستقبلية، مؤكدًا أهمية بناء منظومة متكاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية والقوى العاملة لفهم احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة.


وأضاف أن وضوح متطلبات القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، يعد عنصرًا أساسيًا للتخطيط السليم، لافتًا إلى ضرورة استشراف احتياجات الصناعة خلال السنوات القادمة، والتركيز على بناء قدرات المستقبل بدلًا من الاعتماد على مهارات الماضي.


وشدد الخريف على أهمية وجود نظام تعليمي متكامل يبدأ من التعليم المبكر ويمتد إلى التعليم العالي، مرورًا ببرامج صقل المهارات وإعادة التأهيل، بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.

المهندس بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي وظائف المستقبل التكنولوجيا والتحولات الرقمية صقل مهارات الشباب متطلبات أسواق العمل الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

متهم

نصاب العلاج الروحانى .. القصة الكاملة لابتزاز صاحب حساب "الشيخة أميرة المصرية" في أسيوط

حريق بالمنيا

تفاصيل السيطرة على 3 حرائق في ثلاث محافظات وإنقاذ المواطنين

وزيرة التنمية المحلية

سرعة إنجاز طلبات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة.. تفاصيل التعاون بين التنمية المحلية وهيئة المساحة

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد