وزير الصناعة السعودي: وظائف المستقبل مرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي والرهان الحقيقي على صقل مهارات الشباب

أكد المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن وظائف المستقبل باتت مرتبطة بشكل وثيق بالتكنولوجيا والتحولات الرقمية المتسارعة، مشددًا على أن الرهان الحقيقي يكمن في الاستثمار في صقل مهارات الشباب وتأهيلهم لمواكبة متطلبات أسواق العمل الجديدة.



وأوضح الخريف، خلال مشاركته في إحدى جلسات المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض، أن التعامل مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي يتطلب التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل دور الحكومة، ودور القطاع الخاص، ودور الفرد، باعتبارها أطرافًا أساسية في تشكيل ملامح الوظائف المستقبلية.



وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن الحكومات أصبحت تلعب دورًا محوريًا في توجيه مسارات الوظائف الجديدة، وتبني التقنيات الحديثة، ووضع الأطر والسياسات الداعمة لنماذج الأعمال المستقبلية، مؤكدًا أهمية بناء منظومة متكاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية والقوى العاملة لفهم احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة.



وأضاف أن وضوح متطلبات القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، يعد عنصرًا أساسيًا للتخطيط السليم، لافتًا إلى ضرورة استشراف احتياجات الصناعة خلال السنوات القادمة، والتركيز على بناء قدرات المستقبل بدلًا من الاعتماد على مهارات الماضي.



وشدد الخريف على أهمية وجود نظام تعليمي متكامل يبدأ من التعليم المبكر ويمتد إلى التعليم العالي، مرورًا ببرامج صقل المهارات وإعادة التأهيل، بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.