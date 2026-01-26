التقديم حتى 5 فبراير| وظائف خالية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وظائف خالية للمعلمين والإداريين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز ، وذلك خلال الفترة من 25 يناير وحتى 5 فبراير 2026

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية هو

https://tawzef.emis.gov.eg

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يشمل التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام لأكثر من 74 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ومراكز التميز موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، تعمل جميعها بالشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية والخدمية، بهدف إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تحرص وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، على أن يستهدف التقديم وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية "، اختيار عناصر بشرية متميزة قادرة على العمل في بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التطوير المستمر والتدريب التقني عالي الجودة، تحت إشراف نخبة من الخبراء المعتمدين.

تدريبات لرفع كفاءة القيادات والعاملين

وعلى جانب آخر ..و في خطوة تعكس إلتزام منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، برفع كفاءة القيادات والعاملين بها، يواصل قسم التنمية المهنية جهوده المكثفة لتنفيذ سلسلة نوعية من البرامج التدريبية المتخصصة، والتي تنطلق خلال الأسابيع المقبلة، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وتستهدف هذه السلسلة السادة المديرين الأكاديمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارهم ركيزة أساسية في قيادة التطوير داخل المدارس، حيث تنطلق التدريبات الأسبوع القادم بمحافظتي القاهرة والجيزة، يليها الأسبوع التالي تدريبات لمحافظتي دمياط والمنيا، ثم محافظتي القليوبية وقنا، على أن تُختتم هذه الجولة التدريبية بمحافظة الإسكندرية، في تغطية جغرافية واسعة تعكس حرص وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تحقيق أعلى درجات التطوير وبناء القدرات.

وفي إطار استكمال منظومة التطوير الشامل، تتضمن الخطة أيضا تنفيذ تدريبات متخصصة لواضعي امتحانات الدبلوم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي يتولى تنفيذها قسم التنمية المهنية بالتعاون مع قسم التقييم والامتحانات، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء، بما يضمن الارتقاء بجودة أدوات التقييم وتحقيق العدالة والدقة في قياس نواتج التعلم.

وتؤكد هذه البرامج التدريبية أن الاستثمار في العنصر البشري يظل في صدارة أولويات منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، باعتباره خطوة هامة نحو إعداد كوادر تعليمية قادرة على بناء أجيال مؤهلة، تواكب احتياجات سوق العمل وتسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.