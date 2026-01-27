قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
فرصة.. البنك المركزي المصري يعلن عن وظائف خالية.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنها البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على موقع لينكد إن، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار خطته لتدعيم الكوادر الفنية والتقنية، ودعم جهود التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للمؤسسة.

وتهدف الوظائف المتاحة إلى استقطاب كفاءات متخصصة تسهم في رفع كفاءة واستدامة الأنظمة المالية والتقنية، وتحسين جودة البيانات والتقارير الداعمة لعملية صنع القرار داخل البنك.

وتشمل الوظائف الشاغرة ما يلي
مسؤول أول إدارة الأنظمة.
رئيس فريق أنظمة التشغيل يونكس ولينكس.
مهندس أول أنظمة حفظ البيانات.
رئيس فريق التقارير ولوحات البيانات.
رئيس فريق معمارية البيانات.
رئيس فريق نمذجة وجودة البيانات.

وأوضح البنك المركزي أن تفاصيل كل وظيفة، والشروط والمؤهلات المطلوبة، متاحة عبر الموقع الرسمي للبنك من خلال الرابط التالي
(https://cbe.taleo.net/careersection/cbe_ex/jobsearch.ftl?lang=en)

وحدد البنك يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 كآخر موعد لتلقي طلبات التقديم، داعيا الراغبين في التقدم إلى سرعة التسجيل لضمان فحص طلباتهم.

ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وفقا لأفضل الممارسات العالمية في القطاع المصرفي، بما يضمن استقرار الأنظمة المالية ورفع كفاءة إدارة البيانات والتقارير.

يترقب عدد كبير من المواطنين فرص العمل الجديدة التي أعلنت عنها الشركة القابضة لكهرباء مصر، بعد فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مجالات هندسية وتكنولوجية وفنية للذكور، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لمختلف التخصصات. 

ومن المقرر أن يبدأ التقديم اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ويستمر حتى مساء الخميس 5 فبراير 2026.

الوظائف المطلوبة


أوضحت وزارة الكهرباء، عبر موقعها الرسمي، أن الإعلان يشمل عددا من الوظائف المتنوعة، من بينها:

الوظائف الهندسية


يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة في تخصصات كهرباء أو اتصالات أو حاسبات، وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين، مع إجادة استخدام برامج MS Office واللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
ويفضل الحاصلون على شهادات في مجالات أنظمة التشغيل Unix وLinux، وقواعد البيانات Oracle وSQL وPLSQL، وشبكات CCNA وCCNP R S وCCNP Security، إلى جانب الأمن السيبراني وحماية الشبكات.

وظائف خريجي كليات الحاسبات والمعلومات


يشترط الحصول على بكالوريوس حاسبات ومعلومات، مع القيد بنقابة العلميين، وإجادة استخدام برامج MS Office واللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
ويفضل من لديهم شهادات في أنظمة التشغيل Unix وLinux، وقواعد البيانات Oracle وSQL وPLSQL، وشبكات CCNA وCCNP R S وCCNP Security، إضافة إلى الأمن السيبراني وحماية الشبكات.

الوظائف الفنية


يشترط الحصول على دبلوم فني صناعي 3 سنوات أو 5 سنوات، أو معهد إعداد فنيين، أو مؤهل فوق متوسط من أحد المعاهد الفنية المعتمدة، في تخصصات كهرباء أو أجهزة وتحكم، مع الإلمام ببرامج MS Office ومستوى متوسط في اللغة الإنجليزية.

الاشتراطات العامة

1. أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. ألا يزيد سن المتقدم على 32 عاما في تاريخ نهاية التقديم.
4. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
5. لا يشترط توافر الخبرة، مع ضرورة حصول خريجي الجامعات أو المعاهد الأجنبية على قرار معادلة أو تقييم علمي من الجهة المختصة.
6. إجادة العمل ضمن فريق، والالتزام باللوائح والقوانين، والقدرة على التواصل الفعال والعمل وفقا للمواقع والتوقيتات التي تحددها جهة العمل.

طريقة التقديم


يتم التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر عبر الرابط التالي: (https://eehc.gov.eg/jobs/jobs/ShowJobAds?AdsStoryId=10296)

ويجري استدعاء المتقدمين المستوفين للشروط لأداء الاختبارات من خلال بيانات التواصل المسجلة عند التقديم، مع الالتزام بتقديم صورة من شهادة المؤهل، وشهادة الخدمة العسكرية، وكارنيه النقابة، وبطاقة الرقم القومي، وإحضار الأصول للاطلاع عليها أثناء أداء الاختبارات.
 

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

