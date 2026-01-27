وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط .. سجل الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم لشغل وظائف مديرين ووكلاء في المدارس المصرية اليابانية، وذلك تزامنًا مع التوسع في أعداد المدارس ودخول مدارس جديدة الخدمة خلال العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بمواصلة التوسع في نموذج المدارس المصرية اليابانية، وتعزيز الكوادر القيادية الداعمة لهذا النموذج التعليمي المتميز

ويأتي فتح باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية ، في ضوء افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027، بما يرفع إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية إلى 79 مدرسة، موزعة على عدد من المحافظات.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم تعليم عصري يجمع بين المناهج المصرية وأنشطة التوكاتسو اليابانية، التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الحياتية وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم في وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة يستهدف استقطاب قيادات تربوية مؤهلة تمتلك الخبرة والكفاءة الإدارية، والقدرة على قيادة بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار وتحقق مستهدفات نموذج المدارس المصرية اليابانية.

رابط التقديم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فتح باب التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير ولمدة 15 يومًا، داعية الراغبين في التقدم إلى الإسراع بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني التالي:

https://ejsadm.moe.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاختيار سيتم وفق معايير دقيقة تضمن انتقاء أفضل الكفاءات، بما يواكب التوسع المستمر ويعزز جودة العملية التعليمية داخل المدارس المصرية اليابانية.