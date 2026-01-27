حظر تحويل الطلاب لهذه الإدارات التعليمية قبل امتحانات الثانوية العامة بدون موافقات رسمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بحظر قبول أي تحويلات لطلاب الصف الثالث الثانوي قبل امتحانات الثانوية العامة 2026 ، إلى الإدارات التابعة للمديريات التالية إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة بالادارة العامة للتعليم الثانوي بديوان وزارة التربية والتعليم وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه وهذه الإدارات هي :

- في محافظة الجيزة : إدارات حدائق أكتوبر - الحوامدية - البدرشين - العياط - الصف - أطفيح - الواحات البحرية - أبو النمرس

- في محافظة القليوبية: إدارات كفر شكر - الخانكة - طوخ

- في محافظة المنوفية : إدارات قويسنا - بركة السبع - الشهداء - الخطاطبة

- في بني سويف : إدارة ببا التعليمية

- في الاسكندرية : إدارات المنتزة أول - المنتزة ثان - العامرية

- في البحيرة : إدارات رشيد - بندر كفر الدوار - المحمودية - الرحمانية

- كفر الشيخ : إدارات سيدي سالم - بيلا - الحامول

- في مطروح : جميع الإدارات التعليمية ماعدا مطروح والحمام (قطاع البنجر)

- في بورسعيد : إداراتي شرق بورسعيد - شمال بورسعيد

- في شمال سيناء : جميع الإدارات التعليمية ما عدا إدارة العريش

- في جنوب سيناء : جميع الإدارات التعليمية ما عدا إدارة شرم الشيخ

- في الدقهلية : إدارات شربين - ميت سلسيل - بلقاس - الجمالية - دكرنس

- في الشرقية : إدارات ههيا - أبو كبير - الحسينية - الصالحية الجديدة - الصالحية القديمة - فاقوس - أولاد صقر - كفر ثقر - شرق الزقازيق - القنايات - مشتول السوق - منشأة أبو عمر

- دمياط : الروضة - كفر سعد

- الاسماعيلية : القنطرة شرق - القنطرة غرب - أبو صوير - التل الكبير

- السويس : إدارة الجناين التعليمية

-أسيوط : إدارات البداري - ديروط - صدفا - أبنوب - الفتح - الغنايم

- سوهاج : إدارات جهينة - ساقلته - دار السلام - أخميم - المنشأة - البلينا - المراغة - جرجا

- الاقصر : إدارات أرمنت - البياضية

- أسوان : إدارة ادفو التعليمية

- الوادي الجديد : جميع الإدارات التعليمية

- قنا : إدارات نجع حمادي - الوقف - أبو تشت - قفط

- البحر الأحمر : جميع الإدارات ماعدا إدارة الغردقة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 للدورين الأول والثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026