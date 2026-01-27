قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن الطلاب "مرضى السرطان" الراغبين في التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسمح فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض السرطانية ، والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى ، بآداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في لجنة خاصة داخل المستشفى الحكومي التي يتلقى فيها العلاج بعد اتباع الاجراءات التالية :

- يتقدم ولي أمر الطالب بتقرير طبي صادر من مستشفى حكومي بحالة الطالب الصحية ، يفيد بعدم قدرته على مغادرة المستشفى التي يتلقى فيها العلاج إلى الادارة المركزية للامتحانات

- يتم تكليف لجنة المتابعة الرئيسية بالتوجه إلى المستشفى التي يعالج فيها الطالب للتأكد من وجوده بها وكذلك الحالة الصحية له ، والتأكد من أحقية آداء الطالب الامتحان في المستشفى من عدمه

- تشكيل لجنة سير امتحان للتواجد بمقر المستشفى التي يعالج فيها الطالب أيام الامتحان لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو آدائه الامتحان داخل المستشفى .

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 للدورين الأول والثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات التعليمية تمهيدا لتوزيعه على أقسام شئون الطلبة والتعليم الثانوي والمدارس الثانوية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء اجراء المقابلات لاختيار السادة رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2026 والمراقبين الأوائل.

وقالت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  : نهيب بطلاب الثانوية العامة سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع الوزارة الإلكتروني .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يبدأ الطلاب تسليم استمارات الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس من الأحد 8 فبراير 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن آخر موعد لتسليم الطلاب استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026

