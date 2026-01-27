قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
يديعوت أحرونوت: وصول مراقبين دوليين وموظفين فلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لفتحه
مجلس النواب العراقي ينفي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط وإجراءات تقدم طلاب الدمج لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 والأوراق المطلوبة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط تقدم طلاب الدمج لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 “الدمج”

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه سيتم السماح للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام بالتقدم لآداء امتحانات الثانوية العامة 2026 إذا كان الطالب مدمج من بداية المرحلة الثانوية ، او محول من مدارس التربية الخاصة إلى الصف الثاني الثانوي بمدارس التعليم العام على الأقل  

ماذا يتم  حال حدوث ظرف قهري للطالب أدى لحدوث إحدى الإعاقات؟

 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة تقدم ولي الأمر بطلب لآداء نجله لامتحان الصف الثالث الثانوي مباشرة في ذات العام حال حدوث ظرف قهري للطالب أدى لحدوث إحدى الإعاقات ، يرفق بالطالب أصل التقرير الطبي معتمد من اللجنة الطبية العليا بالمديرية التابع لها الطالب ، وتقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة باتخاذ باقي الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

إجراءات تقدم طلاب الدمج لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 والأوراق المطلوبة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بناءا على القرار الوزاري 252 لسنة 2017 ، والقرار الوزاري 27 لسنة 2023 بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة التالية ( الإعاقة الذهنية البسيطة - الشلل الدماغي - اضطراب طيف التوحد - متلازمة داون - كف البصر - ضعف البصر - ضعف السمع - الاعاقات الحركية)، يتم التقدم وفق لاداء امتحانات الثانوية العامة وفقا للإجراءات التالية :

  • يتقدم ولي الأمر إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة بطلب لاداء امتحانات الثانوية العامة مرفقا به المستندات التالية ( اثبات قيد الطالب المنتظم - تقرير طبي بالحالة الصحية للطالب ويحدد به معدل الذكاء - صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الامر - صورة من قرار الدمج إن وجد) أما بالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام المنازل عليهم التقدم بإفادة معتمدة من الإدارة التعليمية بتقدمهم لآداء الامتحان
  • تقوم لجنة الدمج المشكلة بالإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان عام الوزارة بدراسة تلك المستندات ، وفي حالة استيفاءها يتسلم ولي الأمر خطاب للتوجه إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي
  • يقوم ولي الامر بتسليم اصل التقرير الطبي المعتمد إلى لجنة الدمج بالإدارة العامة للتربية الخاصة على ان يكون التقرير موضحا به نوع الإعاقة ونسبة الذكاء وتقرير تفصيلي عن حالة الطالب الصحية
  • تقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بفحص المستندات وعمل تقييم لكل طالب متقدم لاداء الامتحان
  • تقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بتجميع الحالات في كشوف موضحا بها ( الاسم - المدرسة - الإدارة التعليمية - المديرية التعليمية - نوع الإعاقة - اللغة الأجنبية الثانية - الرقم القومي - التليفون ) وارسالها مع كافة المستندات الخاصة بكل طالب للإدارة العامة للامتحانات والتي تقوم بدورها نحو ارسال هذه الكشوف إلى لجان النظام والمراقبة المختصة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بتسجيل الطلاب على نظام الدمج
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

الذهب

الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ترشيحاتنا

فيروس نيباه

يسبب الوفاة.. اعرف أعراض فيروس نيباه للاكتشاف المبكر

نيباه

بعد ظهوره .. كيف تحمى نفسك من فيروس نيباه

صينية سجق

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

بالصور

هند صبري فى جلسة تصوير لصالح مجلة GQ

هند صبرى
هند صبرى
هند صبرى

منها الصداع والتعب وتساقط الشعر.. أعراض بسيطة لكنها أول إنذار لمرض خطير

أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد