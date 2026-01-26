قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ما هي مواد امتحانات الثانوية العامة 2026 |قرارات حاسمة من التعليم الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواد امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب النظامين الجديد والقديم

مواد امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد

-  مواد علمي علوم المضافة للمجموع : ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الاحياء - الكيمياء - الفيزياء )

- مواد علمي رياضة المضافة للمجموع : ( اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى ، الرياضيات ، الكيمياء ، الفيزياء )

- مواد أدبي المضافة للمجموع : ( اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى ، التاريخ ، الجغرافيا ، الإحصاء )

- المواد العامة غير المضافة للمجموع ولكنها مواد نجاح ورسوب : (التربية الدينية ، اللغة الأجنبية الثانية ، التربية الوطنية )


مواد امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم

- مواد عامة لا تضاف للمجموع : ( التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والاحصاء )

- مواد عامة تضاف للمجموع يدرسها جميع الطلاب : ( اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية)

- مواد شعبة ادبي ( التاريخ ، الجغرافيا ، علم النفس والاجتماع ، الفلسفة والمنطق)

- مواد علمي علوم ( الفيزياء ، الكيمياء ، الأحياء ، الجيولوجيا والعلوم البيئية)

- مواد علمي رياضة ( الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات البحتة ، الرياضيات التطبيقية )
موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 للدورين الأول والثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات التعليمية تمهيدا لتوزيعه على أقسام شئون الطلبة والتعليم الثانوي والمدارس الثانوية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء اجراء المقابلات لاختيار السادة رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2026 والمراقبين الأوائل.

وقالت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  : نهيب بطلاب الثانوية العامة سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع الوزارة الإلكتروني، علما بأن آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦.

امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 وزارة التربية والتعليم

