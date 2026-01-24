قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الدولة يعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل وشروط التقديم

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها بوابة الوظائف الحكومية عن إتاحة 4 فرص عمل حكومية داخل مجلس الدولة، في إطار خطة دعم الجهاز الإداري بعناصر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات العمل.

وذلك في عدد من التخصصات الفنية والكتابية التابعة لوزارة العدل، وفق ضوابط وشروط محددةو والتي يبدأ التقديم اعتبارا من 21 يناير 2026 ويستمر حتى 19 فبراير 2026.

مجلس الدولة يعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل وشروط التقديم

الوظائف الخالية

أولا: وظيفة أخصائي مكتبات ووثائق

ضمن الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف المكتبات والوثائق، يختص شاغل هذه الوظيفة بإعداد وإجراء البحوث والدراسات العلمية والعملية المرتبطة بمجال المكتبات والوثائق، والمشاركة في فهرسة الكتب والأحكام والفتاوى والدوريات والتشريعات، إلى جانب دعم مكتبات مجلس الدولة بالإصدارات القانونية المختلفة، وتسهيل سبل الاطلاع للأعضاء والعاملين، فضلا عن تنفيذ أعمال التوثيق المتعلقة بتسجيل القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية وإعداد النشرات التشريعية.

ثانيا: وظيفة أخصائي تمويل ومحاسبة

تندرج هذه الوظيفة ضمن المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، حيث يتولى شاغلها إعداد الدراسات المالية والمحاسبية، والمشاركة في أعمال المرتبات والمراجعة والصرف، إلى جانب الإشراف على المخازن والمعاشات والتأمينات، وتحصيل الرسوم، وأعمال الخزينة والمطالبات، وذلك طبقا للقوانين واللوائح المنظمة وتحت الإشراف الإداري المختص.

الوظائف الخالية

ثالثا: وظيفة كاتب

يتضمن الإعلان أيضا وظيفة كاتب ضمن الوظائف الكتابية، والتي تتطلب خبرة مناسبة في الأعمال المكتبية وإجراءاتها. 

ويقوم شاغل الوظيفة بمتابعة وتنظيم سير العمل المكتبي، وإجراء الاتصالات الإدارية اللازمة، والمساهمة في إعداد التقارير، مع الالتزام التام بالقواعد والتعليمات المعمول بها.

رابعا: وظيفة أخصائي قانون بنظام الندب

وفي إطار التخصصات القانونية، أعلن مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة أخصائي قانون بنظام الندب، حيث يختص شاغلها بإجراء البحوث والدراسات القانونية، والمشاركة في أعمال الشكاوى، وأعمال السكرتارية بالمكاتب الفنية، وشئون إدارات الفتوى ومكاتب مفوضي الدولة، بالإضافة إلى طلبات الإعفاء، بما يدعم منظومة العمل القضائي والإداري داخل المجلس.

طريقة التقديم

أوضح مجلس الدولة أن التقديم يتم من خلال إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للموارد البشرية:
(mailto:[email protected])
وأكد أن جميع البيانات والمستندات المقدمة تقع على مسئولية الجهة المعلنة، التزاما بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

الوظائف الخالية

شروط التقديم

اشترط الإعلان ألا يتجاوز سن المتقدم 35 عاما، مع ضرورة توافر المؤهل الدراسي المناسب لكل وظيفة، سواء ليسانس آداب تخصص مكتبات ووثائق، أو بكالوريوس تجارة، أو ليسانس حقوق، أو مؤهل متوسط أو فوق متوسط بحسب طبيعة الوظيفة. 

كما يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي واجتياز الاختبارات المقررة.

مجلس الدولة وظائف شاغرة الوظائف الخالية بوابة الوظائف الحكومية فرص عمل حكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

معرض الكتاب 2026

عايز تقابل الفنانين والمفكرين.. الرابط الرسمي لحجز تذاكر وأسعار دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

بالصور

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

التهاب القولون
التهاب القولون
التهاب القولون

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد