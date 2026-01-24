وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر 2026.. رابط التقديم والشروط كاملة

وظائف شركة الكهرباء 2026 محل اهتمام وبحث من قبل كثير من الشباب، ففي إطار جهود الدولة لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لمختلف التخصصات، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في التخصصات الهندسية والتخصصية والفنية، وذلك للمؤهلات العليا والمتوسطة، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من صباح أمس الجمعة ويستمر حتى مساء يوم الخميس 5 فبراير 2026.



تفاصيل الوظائف المعلنة

ووفقًا لما نشرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر موقعها الرسمي، تشمل الوظائف المطلوبة عدة مسارات مهنية، جاءت كالتالي:

الوظائف الهندسية

يشترط في المتقدمين للوظائف الهندسية ما يلي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الهندسة في التخصصات التالية: كهرباء – اتصالات – حاسبات

- أن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين

- إجادة استخدام برامج MS Office

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة

- ويُفضل الحاصلون على شهادات في المجالات الآتية

- أنظمة التشغيل Unix – Linux

- قواعد البيانات Oracle – SQL – PLSQL

- شبكات CCNA – CCNP R/S – CCNP Security

- الأمن السيبراني وحماية الشبكات

وظائف خريجي كليات الحاسبات والمعلومات

تشمل هذه الوظائف:

- الحصول على بكالوريوس حاسبات ومعلومات

- القيد بنقابة العلميين

- إجادة استخدام برامج MS Office

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة

- ويُفضل الحاصلون على شهادات في

- أنظمة التشغيل Unix – Linux

- قواعد البيانات Oracle – SQL – PLSQL

- شبكات CCNA – CCNP R/S – CCNP Security

- الأمن السيبراني وحماية الشبكات

الوظائف الفنية

يشترط للتقديم على الوظائف الفنية:

- الحصول على دبلوم فني صناعي ثلاث سنوات أو خمس سنوات

- أو معهد إعداد فنيين

- أو مؤهل فوق متوسط من أحد المعاهد الفنية المعتمدة

- التخصصات المطلوبة: كهرباء – أجهزة وتحكم

- المعرفة ببرامج MS Office

- مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية

الاشتراطات العامة للتقديم

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الشروط العامة، أبرزها:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

- ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا في تاريخ نهاية التقديم

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها

- لا يُشترط وجود خبرة سابقة

- يشترط للحاصلين على مؤهلات من جامعات أو معاهد أجنبية صدور قرار بالمعادلة أو التقييم العلمي من الجهة المختصة

- القدرة على العمل ضمن فريق والالتزام باللوائح والقوانين

- القدرة على التواصل الفعال والعمل وفق المواقع والتوقيتات التي تحددها جهة العمل

طريقة التقديم على وظائف الكهرباء 2026

وأوضحت الشركة أنه يمكن للراغبين في التقديم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر عبر الرابط التالي

https://eehc.gov.eg/jobs/jobs/ShowJobAds?AdsStoryId=10296

ويتم استدعاء المتقدمين المستوفين للشروط لأداء الاختبارات من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل أثناء التقديم.

المستندات المطلوبة عند الاختبارات

يلتزم المتقدم عند الاستدعاء بتقديم:

- صورة من شهادة المؤهل

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية

- كارنيه النقابة

- بطاقة الرقم القومي

- مع إحضار الأصول للاطلاع عليها

شروط التعاقد بنظام الكهرباء

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن التعاقد يتم وفق الضوابط التالية:

- اجتياز جميع الاختبارات المقررة للوظيفة

- ثبوت اللياقة الطبية للعمل بشركات الكهرباء

- الأولوية لقاطني المناطق القريبة من مواقع العمل

- يتم التعاقد بنظام المكافأة الشهرية

- وضع المقبولين تحت الاختبار لمدة عام على الأقل قبل التعيين النهائي

- يشترط اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة وفق نظام التعيينات المعمول به بشركات الكهرباء التابعة.