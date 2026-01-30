برشلونة يمدد عقد نجمه حتى عام 2031

أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الجمعة، عن اتفاقه مع لاعب خط الوسط الصاعد، فيرمين لوبيز، على تمديد عقده حتى يونيو 2031.

يُعدّ فيرمين، البالغ من العمر 22 عامًا، أحد أبرز المواهب الشابة في النادي، إلى جانب لامين يامال وبيدري غونزاليس.

كان فيرمين قريبًا من الانتقال إلى تشيلسي الصيف الماضي، لكنه فضّل البقاء في برشلونة، وظلّ لاعبًا أساسيًا في تشكيلة هانسي فليك بفضل حسه التهديفي.

سجّل 10 أهداف هذا الموسم، منها 5 في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة، رغم عدم مشاركته أساسيًا في جميع المباريات.

وصف برشلونة تجديد عقد فيرمين بأنه "قرار استراتيجي".

انضم فيرمين إلى برشلونة وهو في الثالثة عشرة من عمره. وكان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في عام ٢٠٢٩.

شارك فيرمين في خمس مباريات فقط مع المنتخب الإسباني، لكن من المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم هذا الصيف.