شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر

أعلن تنظيم داعـ ش الإرهابي، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم استهدف قاعدة جوية في العاصمة النيجرية، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود وإلحاق أضرار بطائرة.

هجوم داعـ ش في النيجر

وجاء ذلك في بيان نشرته وكالة أعماق الإخبارية، الذراع الدعائية للتنظيم الإرهابي، واصفًا الهجوم بأنه "مفاجئ ومنسق" وألحق خسائر فادحة.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن القوات النيجرية ردت بسرعة على الهجوم فجر الخميس، ما أسفر عن مقتل 20 من المهاجمين واعتقال 11 آخرين.

وتعاني النيجر من صعوبة في احتواء العنف الجهادي الدامي الذي اجتاح أجزاءً من منطقة الساحل الأفريقي، حيث تخضع بوركينا فاسو ومالي المجاورتان أيضًا لحكم مجالس عسكرية.

في عام ٢٠٢٥، صعّد مسلحون مدعومون من تنظيم القاعدة وداعش حملاتهم في منطقة الساحل، مما زاد من تهديد استقرار المنطقة الهشة والنيجر، التي كانت الحليف الأمني ​​الرئيسي للغرب في المنطقة حتى الانقلاب العسكري عام ٢٠٢٣.

أظهرت مقاطع فيديو، يُعتقد أنها من موقع الهجوم، دوي انفجارات هائلة وتوهج السماء عقب انفجارات بدأت قرابة منتصف الليل واستمرت نحو ساعتين في محيط مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي، عاصمة النيجر، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

اليورانيوم في النيجر

يُعدّ مطار نيامي مركزًا استراتيجيًا يضم قواعد عسكرية، ومقر قيادة القوة المشتركة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، ومخزونًا ضخمًا من اليورانيوم، وهو محور نزاع مع شركة أورانو النووية الفرنسية.

أعلنت شركة طيران ساحل العاج، وهي شركة طيران غرب أفريقية، أن إحدى طائراتها، المتوقفة على مدرج مطار نيامي، أصيبت خلال تبادل إطلاق النار، ما أدى إلى تضرر جسم الطائرة وجناحها الأيمن.

وذكر التلفزيون الرسمي النيجري أن أحد المهاجمين القتلى مواطن فرنسي، حيث أظهرت لقطات مصورة جثثًا ملطخة بالدماء على الأرض. ولم يقدم التلفزيون أي دليل.

واتهم القائد العسكري النيجري عبد الرحمن تشياني رؤساء فرنسا وبنين وساحل العاج بدعم الجماعة المسلحة التي تقف وراء الهجوم.

وقال الجنرال عبد الرحمن تشياني للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء الخميس: "نُذكّر ممولي هؤلاء المرتزقة، وهم إيمانويل ماكرون (رئيس فرنسا)، وباتريس تالون (رئيس بنين)، والحسن واتارا (رئيس ساحل العاج)، بأننا سمعنا نباحهم بما فيه الكفاية، وعليهم الآن أن يستعدوا لسماع زئيرنا".