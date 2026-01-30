قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
أخبار العالم

شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر

مطار نيامي في النيجر
مطار نيامي في النيجر
قسم الخارجي

أعلن تنظيم داعـ ش الإرهابي، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم استهدف قاعدة جوية في العاصمة النيجرية، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود وإلحاق أضرار بطائرة.

هجوم داعـ ش في النيجر

وجاء ذلك في بيان نشرته وكالة أعماق الإخبارية، الذراع الدعائية للتنظيم الإرهابي، واصفًا الهجوم بأنه "مفاجئ ومنسق" وألحق خسائر فادحة.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن القوات النيجرية ردت بسرعة على الهجوم فجر الخميس، ما أسفر عن مقتل 20 من المهاجمين واعتقال 11 آخرين.

وتعاني النيجر من صعوبة في احتواء العنف الجهادي الدامي الذي اجتاح أجزاءً من منطقة الساحل الأفريقي، حيث تخضع بوركينا فاسو ومالي المجاورتان أيضًا لحكم مجالس عسكرية.

في عام ٢٠٢٥، صعّد مسلحون مدعومون من تنظيم القاعدة وداعش حملاتهم في منطقة الساحل، مما زاد من تهديد استقرار المنطقة الهشة والنيجر، التي كانت الحليف الأمني ​​الرئيسي للغرب في المنطقة حتى الانقلاب العسكري عام ٢٠٢٣.

أظهرت مقاطع فيديو، يُعتقد أنها من موقع الهجوم، دوي انفجارات هائلة وتوهج السماء عقب انفجارات بدأت قرابة منتصف الليل واستمرت نحو ساعتين في محيط مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي، عاصمة النيجر، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

اليورانيوم في النيجر

يُعدّ مطار نيامي مركزًا استراتيجيًا يضم قواعد عسكرية، ومقر قيادة القوة المشتركة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، ومخزونًا ضخمًا من اليورانيوم، وهو محور نزاع مع شركة أورانو النووية الفرنسية.

أعلنت شركة طيران ساحل العاج، وهي شركة طيران غرب أفريقية، أن إحدى طائراتها، المتوقفة على مدرج مطار نيامي، أصيبت خلال تبادل إطلاق النار، ما أدى إلى تضرر جسم الطائرة وجناحها الأيمن.

وذكر التلفزيون الرسمي النيجري أن أحد المهاجمين القتلى مواطن فرنسي، حيث أظهرت لقطات مصورة جثثًا ملطخة بالدماء على الأرض. ولم يقدم التلفزيون أي دليل.

واتهم القائد العسكري النيجري عبد الرحمن تشياني رؤساء فرنسا وبنين وساحل العاج بدعم الجماعة المسلحة التي تقف وراء الهجوم.

وقال الجنرال عبد الرحمن تشياني للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء الخميس: "نُذكّر ممولي هؤلاء المرتزقة، وهم إيمانويل ماكرون (رئيس فرنسا)، وباتريس تالون (رئيس بنين)، والحسن واتارا (رئيس ساحل العاج)، بأننا سمعنا نباحهم بما فيه الكفاية، وعليهم الآن أن يستعدوا لسماع زئيرنا".

شحنة يورانيوم داعش قاعدة جوية في النيجر هجوم داعش في النيجر تنظيم داعش الإرهابي تنظيم داعش مطار نيامي

