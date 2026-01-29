هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر

تعرض مطار نيامي في النيجر لهجوم واسع النطاق في الساعات الاولى من صباح اليوم /الخميس/ واستمر قرابة ساعة ونفذه مسلحون مجهولون.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم - أنه سمع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات مدوية داخل قاعدة/ نيامي/ الجوية رقم 101. . مضيفا أن هذه الانفجارات تسببت في حالة من الذعر في العاصمة، حيث فر المسافرون المغادرون من المطار سيرا على الأقدام.

وتم تحويل مسار الرحلات الجوية المتجهة إلى نيامي إلى مطارات أخرى وعاد الهدوء إلى المنطقة، لكن جميع القواعد العسكرية في العاصمة لا تزال في حالة تأهب.

ولم تتوفر أي إحصائيات عن الخسائر البشرية حتى الآن.