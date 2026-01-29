النيجر: تحييد أكثر من 72 إرهابيا في أنحاء البلاد

أعلنت قوات الدفاع والأمن في النيجر أنها قامت بتحييد أكثر من 72 إرهابيا في جميع أنحاء البلاد بينهم أكثر من 50 عنصرا إرهابيا خلال غارات جوية بين 19 و25 يناير الجاري.

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الأفريقي اليوم /الخميس/ أن هذه العمليات أسفرت عن اعتقال 48 مشتبها به، وتدمير إمداد لوجستي للعدو، ومصادرة 14 قطعة سلاح و47 ألف لتر من الوقود ونحو 60 كيلو جراما من القنب، و2ر1 مليون قرص من المواد المحظورة، وفقا للنشرة الأسبوعية للجيش.

وكان الجيش النيجري قد أعلن في 23 يناير الجاري أنه تمكن من "تحييد" 53 إرهابيا وتوقيف 37 مشتبها بهم، للاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية وإجرامية، وذلك خلال عمليات مكثفة نفذت في جميع أنحاء البلاد في إطار مكافحة الإرهاب.