الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
أخبار العالم

النيجر: تحييد أكثر من 72 إرهابيا في أنحاء البلاد

النيجر: تحييد أكثر من 72 إرهابيا في أنحاء البلاد
النيجر: تحييد أكثر من 72 إرهابيا في أنحاء البلاد
أ ش أ

 أعلنت قوات الدفاع والأمن في النيجر أنها قامت بتحييد أكثر من 72 إرهابيا في جميع أنحاء البلاد بينهم أكثر من 50 عنصرا إرهابيا خلال غارات جوية بين 19 و25 يناير الجاري.

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الأفريقي اليوم /الخميس/ أن هذه العمليات أسفرت عن اعتقال 48 مشتبها به، وتدمير إمداد لوجستي للعدو، ومصادرة 14 قطعة سلاح و47 ألف لتر من الوقود ونحو 60 كيلو جراما من القنب، و2ر1 مليون قرص من المواد المحظورة، وفقا للنشرة الأسبوعية للجيش.

وكان الجيش النيجري قد أعلن في 23 يناير الجاري أنه تمكن من "تحييد" 53 إرهابيا وتوقيف 37 مشتبها بهم، للاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية وإجرامية، وذلك خلال عمليات مكثفة نفذت في جميع أنحاء البلاد في إطار مكافحة الإرهاب.

قوات الدفاع والأمن في النيجر إرهابيا في جميع أنحاء البلاد غارات جوية موقع أفريقيا 24 تي في الإخباري الأفريقي المواد المحظورة

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

