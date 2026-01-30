قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
البرادعي: التهديدات العسكرية ضد إيران تذكرنا بحرب العراق غير الشرعية
حنان شوقي : شوفت ليلة القدر وربنا دلني على الطريقة الصوفية
مشوفتش زيك..الدردير يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد أزمة إمام عاشور في الأهلي
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر اليوم بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
لي لي محمد أحمد صبيح تختتم الموسم بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني
أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد.. 50 جنيه فقط
عالم بالأوقاف: شعبان محطة إيمانية مهمة وتهيئة روحية لاستقبال رمضان
رسميا.. الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى الدوري المجري
مصدر حكومي سوري: الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النيجر تتهم فرنسا وبنين وكوت ديفوار بالوقوف وراء هجوم مطار نيامي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

اتهمت الحكومة العسكرية في النيجر، أمس الخميس، كلًا من فرنسا وبنين وكوت ديفوار بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية قرب مطار ديوري هاماني الدولي في العاصمة نيامي، في تصعيد جديد يعكس تدهور العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم وعدد من القوى الإقليمية والدولية، وعلى رأسها باريس.

وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم، الجنرال عبد الرحمن تياني، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إن الهجوم الذي وقع ليل الأربعاء – الخميس جرى «بدعم مباشر» من الدول الثلاث، محمّلًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيريه في بنين باتريس تالون وكوت ديفوار الحسن واتارا المسؤولية عن العملية. ولم يقدم تياني أدلة ملموسة تدعم هذه الاتهامات.

انفجارات كثيفة

وجاءت تصريحات تياني عقب زيارته القاعدة العسكرية الواقعة داخل محيط المطار الدولي، الذي يبعد نحو 10 كيلومترات عن القصر الرئاسي، حيث سُمع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات استمرت قرابة نصف ساعة، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع النيجرية.

من جانبه، قال وزير الدفاع سليفو مودي إن الهجوم «استمر حوالي 30 دقيقة»، قبل أن تتمكن القوات المسلحة من التصدي له عبر «تدخل جوي وبري متزامن». وأضافت الوزارة أن أربعة جنود أصيبوا خلال الاشتباكات، بينما قُتل 20 من المهاجمين، مشيرة إلى توقيف 11 شخصًا على خلفية العملية.

توتر مع باريس

وذكر التلفزيون الرسمي أن من بين القتلى «مواطنًا فرنسيًا»، في معلومة من شأنها أن تزيد من حدة التوتر بين نيامي وباريس، في ظل قطيعة سياسية وأمنية متفاقمة منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب محمد بازوم.

وقال تياني في لهجة تصعيدية: «سمعنا نباحهم، وعليهم أن يكونوا مستعدين لسماع زئيرنا»، في إشارة واضحة إلى ما يعتبره تدخلًا خارجيًا في شؤون بلاده.

وفي السياق ذاته، وجّه رئيس المجلس العسكري شكرًا علنيًا إلى «الشركاء الروس» الموجودين في القاعدة العسكرية، مؤكدًا أنهم لعبوا دورًا في «الدفاع عن قطاعهم» خلال الهجوم، في تأكيد جديد على تنامي النفوذ الروسي في النيجر ومنطقة الساحل، بعد تراجع الحضور العسكري الفرنسي.

ولم تعلن أي جهة مسلحة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، في وقت تواجه فيه النيجر تمردًا مسلحًا مرتبطًا بتنظيمي القاعدة وداعش، أسفر خلال السنوات الماضية عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح الملايين، خصوصًا في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وتعد النيجر جزءًا من تحالف إقليمي جديد يضم مالي وبوركينا فاسو تحت مسمى «تحالف دول الساحل»، وهو تكتل يسعى إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري بعيدًا عن النفوذ الغربي التقليدي، في ظل استمرار التحديات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة.

النيجر باريس فرنسا بنين كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

سعر الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات الثقافية لسفارة فلسطين

سفارة فلسطين تواصل فعالياتها الثقافية بالتزامن مع معرض الكتاب

صورة أرشيفية

النيجر تتهم فرنسا وبنين وكوت ديفوار بالوقوف وراء هجوم مطار نيامي

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة

روسيا: سيناريو فنزويلا لن يتكرر في كوبا.. وطريق واشنطن لن يكون سهلا

بالصور

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد