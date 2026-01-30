السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية

قال الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد ، إن حزب الوفد كان على مدار التاريخ إنحيازه بشكل كامل بما يحقق صالح الشعب وصالح الوطن.

وأشار البدوي في تصريحات صحفية بعد فوزه برئاسة حزب الوفد إلى أن الخطاب السياسي لحزب الوفد خلال الفترات الماضية لم يكن معبرا بأي حال من الأحوال عن ثوابت وقيم ومبادئ وتاريخ حزب الوفد ، مشيرا إلى أن أقل ما يقال عنه إنه خطاب متخاذل.

وأكد رئيس حزب الوفد أن حزب الوفد سيعارض ولن يكون ضمن أحزاب الموالاة ، سيعود مرة أخرى حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية.

وكانت قد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2026 فوز الدكتور السيد البدوي شحاتة برئاسة حزب الوفد بعد منافسة مع الدكتور هاني سري الدين.

وقالت اللجنة إن الدكتور السيد البدوي شحاتة حصل على 1302 صوتًا، بينما حصل الدكتور هاني سري الدين على 1294 صوتًا.

وأعلنت اللجنة أن إجمالي الأصوات 2614، منها 2596 صوت صحيح، و18 صوتاً باطل.

وتأتي انتخابات رئاسة حزب الوفد في إطار سعي الحزب لتجديد دمائه وتعزيز دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحديات سياسية وتنظيمية تشهدها الساحة الحزبية.