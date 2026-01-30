حمادة هلال يطلق «والله بعودة» احتفالا بشهر رمضان 2026

أطلق النجم حمادة هلال أحدث أعماله الغنائية بعنوان «والله بعودة»، وذلك احتفالًا بقرب حلول شهر رمضان المبارك 2026، حيث عُرضت الأغنية حصريًا عبر قناة MBC مصر.

أغنية «والله بعودة» تحمل طابعًا روحانيًا يتماشى مع أجواء الشهر الكريم، وهي من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع أحمد أمين، جيتارات محمد مغربي، وناي محمد عاطف.

ويأتي طرح الأغنية في إطار ارتباط حمادة هلال بالأعمال ذات الطابع الديني والروحاني، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات الماضية من خلال مسلسل «المداح».

يُذكر أن مسلسل «المداح – الجزء الخامس: أسطورة العهد»، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي 2025، جاء في 30 حلقة، وشارك في بطولته إلى جانب حمادة هلال كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محيي الدين، جوري بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهري، ومحمد عبدالحافظ، مع ظهور فتحي عبدالوهاب كضيف شرف.

المسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق تفاعلًا جماهيريًا واسعًا وقت عرضه.