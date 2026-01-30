قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

القولون العصبي
القولون العصبي
عبدالصمد ماهر

 في إطار منشوراتها الدورية لضبط سوق الدواء في مصر ، وجهت هيئة الدواء المصرية ، بسحب 4 تشغيلات من أشهر أدوية علاج القولون العصبي . 

 وقالت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل رقم 11 لعام 2026 ، إن إسم الدواء Coloverin-D 30 film coated- tablets ، والتشغيلات التي تم التوجيه بسحبها تحمل أرقام « 251536A-251040A-250109A-251639A » . 

 وأوضحت هيئة الدواء أن سبب السحب والتحذير من التشغيلات المذكورة طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضرحول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر المغشوش. 

 وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إلي  ان  الإجراء المتخذ  مع تلك التشغيلات يتمثل في وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر
المغشوش. 

وتابعت هيئة الدواء المصرية : في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

واوضحت هيئة الدواء المصرية ،أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام . 


 

منشور الهيئة 
هيئة الدواء سحب الادوية القولون القولون العصبي سحب ادوية تشغيلات ادوية

