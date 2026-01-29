هيئة الدواء المصرية توقع الإطار التنفيذي لمذكرة التفاهم مع هيئة الغذاء والدواء الرواندية لتعزيز التعاون الدولى

قام الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بزيارة رسمية إلى هيئة الغذاء والدواء الرواندية بالعاصمة كيغالي، بحضور السيدة السفيرة حنان شاهين، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى رواندا، حيث حظيت الزيارة باستقبال حافل وترحيب كبير من قبل مدير الهيئة الرواندية، الأستاذ الدكتور إيميل بيانفينو، لرئيس هيئة الدواء المصرية.

وخلال الزيارة، تم توقيع الإطار التنفيذي لمذكرة التفاهم بين الهيئتين، والذي يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز التعاون الفني والإداري، وتنسيق الإجراءات التنظيمية لضمان سلامة وجودة المنتجات الطبية في البلدين.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هذا التعاون يشكل نموذجاً للشراكات الدوائية بين الدول الأفريقية، ويعكس حرص الهيئة على تبادل الخبرات وتنمية القدرات التنظيمية المشتركة.

وأوضح الغمراوي أن هذه الخطوة تمثل تجسيدًا لرؤية هيئة الدواء المصرية في تعزيز الشراكات الدوائية، ودعم تبادل الخبرات الفنية والممارسات التنظيمية المتميزة بين الدول.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذا التعاون إلى رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات الطبية، وتعزيز الثقة في البيئة الدوائية، بما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين ويدعم التنمية الصحية المستدامة في المنطقة.

من جانبه، أشار الدكتور إيميل بيانفينو رئيس هيئة الغذاء والدواء الرواندية الي أن التوقيع يمثل انطلاقة قوية لتطوير التعاون مع هيئة الدواء المصرية، وتعزيز صحة المواطنين في كلا البلدين من خلال بيئة دوائية آمنة ومبتكرة.

يأتي هذا التوقيع في إطار تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات مستدامة ترتكز على الخبرة الفنية والتميز التنظيمي، مؤكداً قوة الروابط بين الهيئتين ورغبتهما المشتركة في تطوير البيئة الدوائية على المستوى الإقليمي.