سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"

ناصر السيد

أكد السفير السوداني بالقاهرة الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي، اليوم الجمعة أن الدعاوى حول طلب الحكومة السودانية تقييد وجود السودانيين في مصر هي "أوهام".

أبناء السودان في مصر

وقال السفير السوداني بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة في التجمع الخامس إن أبناء السودان في مصر يتبعون القوانين والضوابط المنظمة للهجرة بمصر، مبيناً أن لكل دولة الحق في إصدار قوانينها الخاصة باللاجئين، مؤكداً أهمية الامتثال لتلك القوانين.

وأضاف السفير عماد الدين عدوي، أن السودان يقدر قوانين وقرارات الحكومة المصرية الخاصة بالوجود الأجنبي على أراضيها بمن فيهم السودانيون، مشيراً إلى مراعاة الحكومة المصرية للوجود السوداني الكبير عقب الحرب، متطرقاً لخصوصية العلاقات الأخوية بين السودان ومصر.

وأوضح أن الإجراءات التأمينية التي تشهدها مصر غير مقصود بها الوجود السوداني وإنما كل الوجود الأجنبي بمن فيهم السودانيون، موضحاً أن الوجود السوداني بمصر يبلغ ستة ملايين شخص، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وتقدم السفير عدوي بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً على التواصل المستمر عبر وزارة الخارجية وتعاونها المستمر في القضايا التي تواجه الوجود السوداني في مصر، مشيراً إلى جهود السفارة وتواصلها مع السلطات المصرية وطرح العديد من الحلول والمعالجات للأزمة.

وتطرق إلى دور السفارة في عمليات العودة الطوعية، وقال إن دور السفارة يقتصر فقط على تنسيق مبادرات عودة السودانيين الراغبين في العودة.

وتحدث عن ضوابط الدولة المصرية للإقامة، مشيراً إلى أن دور السفارة يتمثل في الرعاية والتنسيق بشأن الضوابط موقع التشوهات للوجود السوداني.

وتطرق لدور السفارة في التنسيق مع الجانب المصري في إطلاق سراح عدد كبير من السجناء السودانيين بمصر، وذلك عبر سداد الغرامات الخاصة بهم وإرجاعهم للبلاد، مبيناً أن عدد السجناء لا يتجاوز  400 مسجون.

سفير الخرطوم بالقاهرة الحكومة السودانية تقييد وجود السودانيين بمصر أبناء السودان في مصر عماد الدين عدوي

