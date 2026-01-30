سرقة في وضح النهار.. اعترافات متهم بسرقة موقع وزارة العدل

كشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة أسلاك من موقع تحت الإنساء خاص بوزارة العدل بالعاصمة الجديدة، حيث أقر المتهم إسلام بتفاصيل ارتكابه للواقعة بالاشتراك مع متهم آخر يُدعى وليد.

وقال المتهم في أقواله إنه يعمل بموقع اللاندسكيب التابع لوزارة العدل، ويؤدي عمله يوميًا عدا يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

وأضاف أن فكرة ارتكاب الواقعة راودته قبل شهر رمضان الماضي بنحو يومين، بعد أن لاحظ قيام المتهم الآخر بقطع الأسلاك من الموقع، ثم أقنعه بالاشتراك معه مستغلًا مروره بضائقة مالية صعبة، خاصة مع احتجاز ابنته بالحضانة وحاجته لتوفير نفقات علاجها.

وأوضح المتهم أن تنفيذ الواقعة تم باستخدام أداة قطع (زرادية)، كانت بحوزة المتهم الآخر، مشيرًا إلى أنه لا يعلم مصدر السلاح الأبيض المستخدم، سوى أنه كان حادًا ومناسبًا لقطع الأسلاك.

وأكد المتهم أنهما قاما بتنفيذ مخططهما الإجرامي بالفعل، حيث أقدما على سرقة الأسلاك وقطعها على مرتين، وبين أن الواقعة الأولى تمت قبل شهر رمضان بيومين، في وضح النهار، في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا، من داخل موقع اللاندسكيب التابع لوزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك بسبب تواجده الطبيعي بالمكان في إطار عمله.

أصدرت محكمة مستانف القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حكمها بتخفيف حكم حبس المتهمين من 3 سنوات لـ 6 أشهر لاتهامهما بسرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية المغذية لمصابيح إنارة المسطحات الخضراء، المملوكة لشركة العاصمة الإدارية والمرخصة لإنشائها للمنفعة العامة.