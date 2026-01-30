قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير فلسطيني سابق: حماس منذ تشكيل الحكومة في غزة خالفت برنامج السلطة

حسن عصفور
حسن عصفور

أكد حسن عصفور، الكاتب والمفكر البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن اغتيال الشيخ أحمد ياسين والقيادي عبد العزيز الرنتيسي شكل مفاجأة كبيرة داخل الحركة، مشيرًا إلى أن الرنتيسي كان من بين القادة الذين حاولوا تقديم رؤية لإلغاء التشرذم داخل حماس وتعزيز الوحدة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه المحاولات واجهت مقاومة داخلية، مما أضعف فرص الحوار والتنسيق بين الفصائل، وساهم في تعزيز نهج الانفرادية داخل حركة حماس.

وأضاف حسن عصفور، الكاتب والمفكر البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق ، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس، منذ فوزها في المجلس التشريعي وتشكيل الحكومة في غزة، عملت بما يخالف برنامج السلطة، مركزة على تعزيز نفوذها الخاص بدلاً من الالتزام بالسياسات الوطنية الموحدة. 

أشار الكاتب والمفكر البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إلى أن التواصل مع قيادات الحركة أظهر رغبتها في الحفاظ على أطر السلطة موازية لبرامجها الخاصة، وهو ما أضاع فرص بناء الوحدة الحقيقية بين الفصائل الفلسطينية.

أكد عصفور أن أي محاولة من داخل بنية حماس للتقارب مع الفصائل الأخرى أو لتحقيق الوحدة كانت تُواجه بعقبات سياسية وربما عمليات اغتيال استهدفت القادة المؤيدين للوحدة، مشيرًا إلى أن هذا النمط استمر مع قيادات لاحقة مثل يحيى السنوار، الذي عزز سيطرة الانقلاب في غزة مستفيدًا من دعم خارجي بما في ذلك إسرائيل والموساد، ما عرقل جهود بناء دولة فلسطينية موحدة.

حسن عصفور غزة حماس

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

ممارسة الدعارة

قرار عاجل ضد 5 سيدات في ممارسة الدعارة

المشاجرة

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الشرقية

السيدة

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بهدم الأمن عقار ملكها دون وجه حق بالسويس

بالصور

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

ﻣ�قﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

