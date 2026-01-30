حسن عصفور : السلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة لأن القوة الفعلية بيد إسرائيل

قال حسن عصفور، الكاتب والمفكر البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن استمرار الانقسام الفلسطيني بين غزة والضفة يعكس خططًا انفصالية مدعومة دوليًا، بما في ذلك الخطط الأمريكية، والتي تهدف إلى فصل القطاع عن الضفة الغربية، مع إبقاء السلطة الفلسطينية رهينة الاحتلال.

وأضاف عصفور، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، حيث القوة التنفيذية الفعلية للقطاع هي إسرائيل، وأن أي قوة استقرار فلسطينية محتملة غير قادرة على أن تكون بديلة عن الاحتلال.

وأشار الكاتب والمفكر البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إلى أن هذه المعضلة التدميرية للكيان الوطني الفلسطيني تتحمل فيها حماس المسؤولية الرئيسية، باعتبارها الحركة المسيطرة في غزة، والتي حولت المقاومة إلى أداة لمشاريع خارجية، بدل أن تكون جزءًا من مشروع وطني فلسطيني جامع.

وشدد على أن الحل الحقيقي يكمن في إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية تحت إطار المشروع الوطني الفلسطيني، بعيدًا عن الحسابات الحزبية الضيقة والأجندات الإقليمية والدولية، موضحا أن سرائيل ستبقى على وجود حماس في غزة لفترة لاستكمال مشروعها ككيان محتل وسيتم التخلص من الحركة في النهاية.