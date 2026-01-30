حسن عصفور : المشروع الإسرائيلي التهويدي يسيطر عمليا على الضفة

قال حسن عصفور، الكاتب والمفكر البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن حركة حماس في غزة فقدت أي مستقبل سياسي مستقل، موضحًا أن وجودها داخل السلطة كان مؤقتًا وموجهًا لخدمة أجندات خارجية، وأن استمرارها في السلطة لا يعد مؤشرًا على قدرة الحركة على بناء مشروع وطني فلسطيني متكامل.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في الضفة الغربية مختلف، لكنه يشير أيضًا إلى فقدان القيمة الوطنية لحماس هناك، موضحا أن وفد حركة حماس طالب أثناء زيارته إلى تونس عام 1993 بأن يشاركوا بنسبة 40% في منظمة التحرير وهي نسبة تفوق حصة حركة فتح.

وشدد على أن المشروع الإسرائيلي التهويدي يسيطر عمليًا على الضفة، ويجعل أي محاولة فلسطينية لتحقيق دولة حقيقية تحت الاحتلال أمرًا شبه مستحيل، موضحا أن الأردن رفض وصف منظمة التحرير كممثل وحيد عن الشعب الفلسطيني في قمة عمان عام 1987، لكن صدام حسين تدخل للإبقاء على هذا التوصيف.