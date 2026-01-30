حسن عصفور: الشاباك تآمر على اغتيال رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين

قال حسن عصفور، الكاتب والمفكر البارز ووزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن الشاباك تآمر على اغتيال إسحاق رابين، كما أن الاحتلال اغتال يحيى عياش لقطع الطريق على استكمال عملية السلام ، موضحا أنه يلا يرى مستقبلا للسلطة الفلسطينية بسبب غياب الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة واستمرار تنفيذ المشروع الانفصالي.

وأضاف "عصفور"، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه في أواخر عام 1995 طلب خالد مشعل من أبو عمار عقد لقاء مع فتح لرأب الصداع وأبلغ عن مكان جثمان الإسرائيلي إيلان سعدون لإبداء حسن نيته فتفاجأنا أن الاحتلال يعلم ذلك.

وأشار الكاتب والمفكر البارز ووزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أنه التقى عبد العزيز الزنتيسي في غزة وقال له إن الفلسطينيين يجب أن يكونوا كيانا واحدا وجيشا واحدا وسلطة وطنية واحدة، فتم اغتياله بعدها بأيام ، كما ذكر أنه لأول مرة يتم وصف الفلسطينيين بالإرهاب في الأمم المتحدة عبر القرار رقم 2803 بسبب ما حدث في السابع من أكتوبر .