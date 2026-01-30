قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن
بالأسعار.. مقارنة بين جيلي GX3 Pro وجاك JS2 | الأرخص في مصر
دراسة حديثة تثير الجدل .. ما العمر الحقيقي للهرم الأكبر؟ ليس كما نعتقد
برشلونة يمدد عقد نجمه حتى عام 2031
يمامة يغيب عن انتخابات رئاسة الوفد .. ويترك الحزب بدون كشف حساب لفترته
أزمة مفاجئة .. سلطات الاحتلال تطالب الإسرائيليين بالبقاء في المنازل 3 أيام
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
برلماني يشيد بخطاب الرئيس: التعليم الحقيقي والتقييم العادل أساس الجمهورية الجديدة

عبد الرحمن سرحان

قال النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تحويل الرؤية السياسية إلى سياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن ما طرحه الرئيس يتجاوز إطار الخطاب العام إلى آليات واضحة يمكن البناء عليها داخل مؤسسات الدولة.

وأوضح البنا أن تركيز الرئيس على وضع معايير موحدة للاختيار والتقييم، والاعتماد على الرقمنة وتحييد التدخل البشري، يفتح الباب أمام إصلاح إداري حقيقي يمكن قياس نتائجه، خاصة في ملفات التعيين والترقي وبناء القيادات داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن الرسالة الأهم في خطاب الرئيس الربط بين التعليم الجاد وسوق العمل واحتياجات الدولة الفعلية، مشيرًا إلى أن إشراك الوزارات في تصميم المناهج الفنية داخل الأكاديمية يعكس فهمًا دقيقًا لفجوة المهارات التي تعاني منها مؤسسات عديدة، ويقدم حلًا عمليًا بدلًا من المعالجات الشكلية.

وأشار النائب إلى أن حديث الرئيس عن نقل أثر التجربة من الأكاديمية إلى المجتمع، دون استعلاء أو تمييز، يضع معيارًا أخلاقيًا مهمًا لعملية الإصلاح، يقوم على الشراكة لا الإقصاء، وعلى بناء الثقة داخل المؤسسات لا هدمها.

وأكد مصطفى البنا أن ما أعلنه الرئيس بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوافر السلع يعكس إدارة واعية للملف الداخلي في ظل اضطرابات إقليمية ودولية معقدة، ويؤكد أن الدولة تعمل وفق حسابات دقيقة تراعي الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.

وشدد على أن البرلمان معني في المرحلة المقبلة بترجمة هذه الرؤية إلى تشريعات وسياسات رقابية تضمن استدامة نموذج الجدارة، وتحويله من تجربة ناجحة إلى قاعدة عامة تحكم أداء مؤسسات الدولة.

