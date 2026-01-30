السيد البدوي وهاني سري الدين إيد واحدة بعد إعلان رئيس الوفد

شهدت لحظة إعلان نتيجة انتخابات رئاسة حزب الوفد لقطة تسودها المودة والمحبة والاحترام بين كلا من الدكتور هاني سري الدين و الدكتور السيد البدوي ، حيث ظهر الدكتور هاني سري الدين والدكتور السيد البدوي ممسكين بأيديهما بعد فوز البدوي برئاسة حزب الوفد ، في لقطة تعبر عن أن مصلحة الوفد فوق أي مناصب.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2026 فوز الدكتور السيد البدوي شحاتة برئاسة حزب الوفد بعد منافسة مع الدكتور هاني سري الدين.

وقالت اللجنة إن الدكتور السيد البدوي شحاتة حصل على 1302 صوتًا، بينما حصل الدكتور هاني سري الدين على 1294 صوتًا.

وأعلنت اللجنة أن إجمالي الأصوات 2614، منها 2596 صوت صحيح، و18 صوتاً باطل.

وتأتي انتخابات رئاسة حزب الوفد في إطار سعي الحزب لتجديد دمائه وتعزيز دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحديات سياسية وتنظيمية تشهدها الساحة الحزبية.