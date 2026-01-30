قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الصور الأولى.. استعدادات ضخمة للإعلان عن قائمة مسلسلات الشركة المتحدة رمضان 2026

سعيد فراج

شهدت دار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادات ضخمة، لحفل الإعلان عن الخريطة الدرامية الرمضانية الموسم المقبل.

وشهدت دار الأوبرا الجديدة، استعدادات مكثفة قبيل لحظات من بداية الحفل المرتقب له في السادسة مساء اليوم الجمعة.

وتقيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مساء اليوم الجمعة 30 يناير، حفلا ضخما للإعلان عن قائمة مسلسلاتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، والتي تضم قرابة 25 مسلسلا بين الـ 30 حلقة والـ 15 حلقة، من أهمها:

مسلسلات الـ 30 حلقة: 

مسلسل «رجال الظل (عملية رأس الأفعى)»، وهو عمل درامى تشويقى من أحداث حقيقية، من بطولة أمير كرارة وشريف منير، وتأليف هانى سرحان، وإخراج محمد بكير.

مسلسل «درش»، وهو عمل شعبى اجتماعى، بطولة مصطفى شعبان، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل «فن الحرب»، وهو دراما اجتماعية بطولة يوسف الشريف، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل «على كلاى»، وهو عمل درامى شعبى بطولة أحمد العوضى، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل «فخر الدلتا» وهو اجتماعى كوميدى، بطولة أحمد رمزى، من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج هادى بسيونى.

مسلسل «على قد الحب»، وهو عمل اجتماعى رومانسى، بطولة نيللى كريم وشريف سلامة، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد.

مسلسل «أولاد الراعى (ميراث الدم)»، وهو عمل اجتماعى تشويقى، بطولة ماجد المصرى وخالد الصاوى وأحمد عيد، من تأليف وإنتاج ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

مسلسلات الـ 15 حلقة:

صحاب الأرض

بطولة منة شلبي وإياد نصار، الممثل الفلسطيني كامل الباشا، والممثل الفلسطيني العالمي آدم بكري، وتارا عبود، سارة يوسف، من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

المسلسل تدور أحداثه في إطار إنساني حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

كان ياما كان

وتدور أحداث المسلسل حول تفكك العلاقات الزوجية بسبب الروتين وسوء التفاهم، وهو بطولة ماجد الكدوانى ويسرا اللوزى وعارفة عبد الرسول ونهى عابدين ويارا يوسف وجالا هشام وريتال عبد العزيز، تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل.


مسلسل اتنين غيرنا

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، حول رجل وامرأة من عالمين مختلفين تجمعهما الصدفة، وهو بطولة آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عابد، ياسمينا العبد، ناردين فرج، ومحمد السويسي، وتأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.


مسلسل النص 2

ويتناول المسلسل قصة النشال عبد العزيز النص، وهو بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، بسمة، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، ميشيل ميلاد، تأليف: عبد الرحمن جاويش – شريف عبد الفتاح، وإخراج حسام علي.

مسلسل مناعة

وهو دراما شعبية تدور في فترة الثمانينيات، في حي الباطنية، حول امرأة عشرينية تجد نفسها بعد مقتل زوجها وحيدة ومسئولة عن 3 أطفال، والمسلسل بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى.

مسلسل عين سحرية

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول شاب بسيط يعمل فني تركيب كاميرات مراقبة، يتورط في جريمة قتل، قبل أن يقتحم حياته محام غامض، وهو بطولة عصام عمر، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، جنا الأشقر، من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.

مسلسل عرض وطلب

وتدور أحداثه حول مدرسة شابة تكافح من أجل إعالة أسرتها، وهو بطولة كل من سلمي أبو ضيف، علي صبحي، الفنان محمد حاتم، سماح أنور، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، علاء مرسي، وانتصار، عبد الرحمن مخلوف، من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو موسى.


بيبو

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب فقير في منتصف العشرينات يحلم بالسفر وتحقيق ذاته، قبل أن يكتشف سرًا غامضًا عن حياته، وهو بطولة كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، علاء مرسي، إسلام إبراهيم، وليد فواز، نورين أبوسعدة، وئام مجدي، أحمد سلطان، من إخراج أحمد شفيق وتأليف واشراف المخرج تامر محسن.

