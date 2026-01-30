السيد البدوي : سأدعو لمؤتمر صحفي أعتذر فيه للشعب المصري عن تراجع دور الوفد

أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد المنتخب، أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على استعادة الدور التاريخي للحزب وإعادة بنائه على أسس قوية، داعيا أبناء الوفد إلى المشاركة الفاعلة في هذه المرحلة من أجل عودة الحزب إلى مكانته الطبيعية على الساحة السياسية.

وقال البدوي، في تصريحات أدلى بها عقب فوزه بانتخابات رئاسة حزب الوفد، إنه يعتزم عقد مؤتمر صحفي يعتذر فيه للشعب المصري عن حالة التراجع التي مر بها الحزب خلال السنوات الماضية، مؤكدا: «سأدعو إلى مؤتمر صحفي أعتذر فيه للشعب المصري الذي خذلناه خلال الفترة السابقة».

حسم الدكتور السيد البدوي رئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل للغاية بلغ 8 أصوات فقط، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات في انتخابات رئاسة الحزب التي أُجريت بمقر الوفد بالدقي، وسط إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

وحصل الدكتور السيد البدوي، على 1302 صوتًا، فيما حصل منافسه الدكتور هاني سري الدين على 1294 صوتًا، في واحدة من أكثر المعارك الانتخابية سخونة داخل الحزب خلال السنوات الأخيرة.