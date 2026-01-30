قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد.. 50 جنيه فقط
عالم بالأوقاف: شعبان محطة إيمانية مهمة وتهيئة روحية لاستقبال رمضان
رسميا.. الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى الدوري المجري
مصدر حكومي سوري: الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون
زيلينسكي: مستعد لأي لقاء مع بوتين ولكن ليس في موسكو أو بيلاروسيا
مصر تعلن دعمها الكامل لجهود القضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب أفريقيا
تجميد ومفيش كأس عالم.. شوبير يصدم إمام عاشور بشأن موقفه في الأهلي
اقتراب مقلق وفرصة ذهبية.. كويكب يتجه نحو القمر| ماذا سيحدث؟
إحتفاء بشهر رمضان.. حمادة هلال عن أغنية والله بعودة: حالة روحانية جميلة
الزراعة تصدر 860 ترخيص تشغيل لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال يناير
صلاة الضحى.. اعرف كيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات فورد تهدد سائقيها بانفجار الزجاج الأمامي على الطريق

استدعاء فورد
استدعاء فورد
عزة عاطف

أصدرت شركة فورد موتور استدعاءً عاجلاً لعدد من سيارات "إكسبلورر" (Explorer) موديل 2026، وذلك بعد اكتشاف خلل تقني في عملية تثبيت الزجاج الأمامي قد يؤدي إلى انفصاله عن جسم السيارة أثناء القيادة. 

ويمثل هذا العيب خطورة بالغة ليس فقط على ركاب السيارة بل وعلى مستخدمي الطريق الآخرين في حال سقوط الزجاج بشكل مفاجئ. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الطراز فحسب، بل شمل الاستدعاء أيضًا مئات الشاحنات التجارية من طرازي (F-53) و(F-59) موديل 2025، مما يضع الجودة التصنيعية للشركة الأمريكية تحت مجهر الانتقادات اللاذعة من قبل خبراء السلامة المرورية.

سلسلة من الإخفاقات التقنية المتلاحقة في 2026

تأتي هذه الأزمة الجديدة استمرارًا لمسلسل الاستدعاءات الذي لم ينقطع منذ بداية العام؛ حيث استدعت فورد في وقت سابق من هذا الشهر حوالي 119,000 سيارة وSUV بسبب عطل في "سخان المحرك" المثبت بالمصنع والذي قد يتسبب في نشوب حريق في الأجواء الباردة. 

ويعيد هذا المشهد للأذهان الإحصائيات الصادمة لعام 2025، حينما قامت الشركة باستدعاء ما يقرب من 13,000,000 مركبة لأسباب تنوعت بين المقاعد غير المثبتة جيدًا، ومخاطر حرائق المحركات، وحتى عيوب ميكانيكية تؤدي لتفكك أجزاء من السيارة أثناء حركتها.

تداعيات الاستدعاء على سمعة العلامة التجارية

رغم محاولات فورد المستمرة لتصوير هذه الاستدعاءات كخطوات استباقية لضمان سلامة العملاء، إلا أن تكرار الأعطال في موديلات حديثة جدًّا مثل "إكسبلورر 2026" يثير تساؤلات جدية حول الرقابة على الجودة في خطوط الإنتاج. 

ويرى محللو السوق أن استمرار هذه الوتيرة من الأعطال قد يدفع المستهلكين للبحث عن بدائل أكثر اعتمادية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع الطرازات الآسيوية والأوروبية. 

إن تكلفة هذه الاستدعاءات لا تقتصر على المليارات التي تنفق للإصلاح، بل تمتد لتآكل الولاء للعلامة التجارية التي كانت يومًا رمزًا للقوة والصلابة الأمريكية.

الإجراءات المتبعة لمالكي السيارات المتضررة

أكدت الهيئة الوطنية للسلامة المرورية أن على مالكي سيارات فورد إكسبلورر 2026 التوجه فورًا للمراكز المعتمدة لإعادة فحص وتثبيت الزجاج الأمامي باستخدام مواد لاصقة مطابقة للمواصفات القياسية. 

وشددت الهيئة على أن عملية الإصلاح يجب أن تتم مجانًا دون تحميل العميل أي تكاليف إضافية، مع توفير سيارات بديلة في الحالات التي تتطلب وقتًا طويلاً للإصلاح. 

ويبقى التحدي الأكبر أمام فورد في عام 2026 هو استعادة ثقة العميل من خلال تحسين عمليات الفحص النهائي قبل خروج المركبات من المصنع لضمان عدم تكرار مثل هذه العيوب البدائية.

استدعاء فورد إكسبلورر 2026 عيوب فورد سيلفرادو مشاكل الزجاج الأمامي فورد فورد 2026 حريق محرك فورد F 150

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

ترشيحاتنا

الحكومة السورية

الحكومة السورية: اتفاق شامل على وقف إطلاق النار مع قوات قسد

معرض الكتاب

معرض الكتاب 2026.. أكثر من 3 ملايين زائر في أسبوع واحد ونجاح غير مسبوق

لبنان

حدث طبي يعيد القطاع الصحي في لبنان إلى سابق عهده.. تفاصيل

بالصور

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد