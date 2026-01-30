يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30 يناير 2026 في مصر داخل محلات الصاغة، ليقترب من مستوى 60 ألف جنيه.. كما سجل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا مقارنة بأسعار أمس، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب أيضًا.

وبحسب متوسط الأسعار، صعد عيار 21 بنحو 90 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب حوالي 720 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم 30 يناير 2026

عيار 24: بيع 8390 جنيها – شراء 8330 جنيها

عيار 22: بيع 7690 جنيها – شراء 7635 جنيها

سعر الذهب عيار 21 الان

عيار 21: بيع 7340 جنيها – شراء 7290 جنيها

عيار 18: بيع 6290 جنيها – شراء 6250 جنيها

عيار 14: بيع 4895 جنيها – شراء 4860 جنيها

عيار 12: بيع 4195 جنيها – شراء 4165 جنيها

اقرأ أيضا

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير.. 30 سلعة مخفضة

الأونصة: بيع 260915 جنيها – شراء 259135 جنيها

الجنيه الذهب: بيع 58720 جنيها – شراء 58320 جنيها

الأونصة بالدولار: 5170.63 دولار

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 8390 جنيه 8330 جنيه عيار 22 7690 جنيه 7635 جنيه عيار 21 7340 جنيه 7290 جنيه عيار 18 6290 جنيه 6250 جنيه عيار 14 4895 جنيه 4860 جنيه عيار 12 4195 جنيه 4165 جنيه الاونصة 260915 جنيه 259135 جنيه الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه الأونصة بالدولار 5170.63 دولار

سجل الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 30-01-2026 نحو 8390 جنيهًا للبيع و8330 جنيهًا للشراء، ليظل الأعلى قيمة بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلي.

أما الذهب عيار 22 فقد بلغ سعره 7690 جنيهًا للبيع مقابل 7635 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للذهب الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل عيار 21 نحو 7340 جنيهًا للبيع و7290 جنيهًا للشراء.

كما سجل الذهب عيار 18 اليوم سعر 6290 جنيهًا للبيع و6250 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية الحديثة.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4895 جنيهًا للبيع و4860 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 12 اليوم 4195 جنيهًا للبيع و4165 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى الأسعار العالمية، سجلت الأونصة في السوق المحلي 260915 جنيهًا للبيع مقابل 259135 جنيهًا للشراء، بينما بلغت قيمتها بالدولار نحو 5170.63 دولارًا.

أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم 58720 جنيهًا للبيع و58320 جنيهًا للشراء.