درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
اقتصاد

يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد صبيح

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30 يناير 2026 في مصر داخل محلات الصاغة، ليقترب من مستوى 60 ألف جنيه.. كما سجل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا مقارنة بأسعار أمس، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب أيضًا.

وبحسب متوسط الأسعار، صعد عيار 21 بنحو 90 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب حوالي 720 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم  30 يناير 2026

عيار 24: بيع 8390 جنيها – شراء 8330 جنيها

عيار 22: بيع 7690 جنيها – شراء 7635 جنيها

سعر الذهب عيار 21 الان

سعر الذهب

عيار 21: بيع 7340 جنيها – شراء 7290 جنيها

عيار 18: بيع 6290 جنيها – شراء 6250 جنيها

عيار 14: بيع 4895 جنيها – شراء 4860 جنيها

عيار 12: بيع 4195 جنيها – شراء 4165 جنيها

الأونصة: بيع 260915 جنيها – شراء 259135 جنيها

الجنيه الذهب: بيع 58720 جنيها – شراء 58320 جنيها

الأونصة بالدولار: 5170.63 دولار

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 248390 جنيه8330 جنيه 
عيار 227690 جنيه7635 جنيه 
عيار 217340 جنيه7290 جنيه 
عيار 186290 جنيه6250 جنيه 
عيار 144895 جنيه4860 جنيه 
عيار 124195 جنيه4165 جنيه 
الاونصة260915 جنيه259135 جنيه 
الجنيه الذهب58720 جنيه58320 جنيه 
الأونصة بالدولار5170.63 دولار

سجل الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 30-01-2026 نحو 8390 جنيهًا للبيع و8330 جنيهًا للشراء، ليظل الأعلى قيمة بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلي.

أما الذهب عيار 22 فقد بلغ سعره 7690 جنيهًا للبيع مقابل 7635 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للذهب الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل عيار 21 نحو 7340 جنيهًا للبيع و7290 جنيهًا للشراء.

كما سجل الذهب عيار 18 اليوم سعر 6290 جنيهًا للبيع و6250 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية الحديثة.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4895 جنيهًا للبيع و4860 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 12 اليوم 4195 جنيهًا للبيع و4165 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى الأسعار العالمية، سجلت الأونصة في السوق المحلي 260915 جنيهًا للبيع مقابل 259135 جنيهًا للشراء، بينما بلغت قيمتها بالدولار نحو 5170.63 دولارًا.

أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم 58720 جنيهًا للبيع و58320 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30 يناير أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الجنيه الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الان

