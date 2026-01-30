هيثم نبيل ينتهي من أغاني تترات مسلسل «الست موناليزا» بطولة مي عمر

يواصل المطرب والملحن هيثم نبيل، حضوره القوي في عالم أغاني وتترات المسلسلات، حيث انتهى من تجهيز أغنيتين التتر لمسلسل «الست موناليزا» بطولة النجمة مي عمر، وإخراج محمد علي.

وتأتي تفاصيل الأغنيتين كالتالي، الأولى من غناء المطربة مها فتوني، وتحمل اسم «خليتني أفوق»، كلمات: أحمد المالكي، ألحان: هيثم نبيل، توزيع: خالد نبيل، هندسة صوت: هاني محروس.

والثانية «باصة لقدام»، كلمات: سلمى رشيد، ألحان: هيثم نبيل، توزيع: خالد نبيل ، هندسة صوت: هاني محروس.

وهي أغاني تترات البداية والنهاية للمسلسل، في مشروع فني يأتي تحت إشراف وإنتاج شركة NJ Music Production للمنتج هاني محروس.

ويُعد مسلسل «الست موناليزا» واحدًا من الأعمال المنتظرة جماهيريًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التعاون الجديد الذي يجمع مي عمر بالمخرج محمد علي، ويواصل من خلاله هيثم نبيل سلسلة نجاحاته في أعمال دراما رمضان.