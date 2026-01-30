حسام موافي يحذر من استخدام هذه الأدوية بدون روشتة طبية.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، الجميع من التعامل مع الأدوية بدون روشتة من الطبيب.

وقال حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، إن الطبيب يشخص حالة المريض ويكتب له الدواء المناسب لحالته، منوها أن هناك أدوية كثيرة جدا تهبط النخاع العظمي ولا يشعر المريض بنفسه إلا في المستشفى.

وذكر أن هذه الأدوية هي المضادات الحيوية فهي خطيرة جدا ولا نستخدمها إلا في حدود معينة، وكذلك أدوية الروماتيزم وكذلك المضادة للأورام، وغيرها من الأدوية التي لو استخدمت بدون روشتة من الطبيب تحدث هبوط في النخاع العظمي.

وأوضح أن الإشعاع يؤثر على النخاع العظمي ولذلك أطباء الأشعة يرتدون ملابس رصاص داخل الأشعة، محذرا من دخول الشخص الصحيح مع المريض داخل الأشعة "اوعى تدخل معاه واطلع بره" منوها أن غرفة الأشعة مغلفة بالرصاص لأن الإشعاع له آثار سلبية.