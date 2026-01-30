بيت العيلة | حسام موافي: الرسول حذر من الزواج مع الأهل .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من العيشة مع الأهل فقال "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" والباءة هي مكان للزواج وهذا تحذير للزواج مع الأهل.

وأضاف موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن العلاقات الإنسانية ملهاش مقياس، ممكن تجدي شخص بعد سنوات من الزواج وطلق زوجته، منوها أن الرحمة بين الزوجين هدية من الله.

وأشار إلى أن العلاقات الإنسانية مرنة وكبيرة جدا، منوها أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ومع ذلك زادت نسبته هذه الأيام لأسباب مختلفة، وعلى المسئولين في الدولة مناقشة هذه الأسباب.

ونصح حسام موافي، سائلة تشتكي من المشاكل الأسرية، بتجربة هذه الآية الكريمة "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ".

وأوضح أن هذه الآية تعني رد السيئة بالحسنة ولا نقابل العداء بالعداء لأن فيها خراب بيوت.

وذكر أن سيدنا رسول الله كان نبيا خارج بيته أما داخل البيت فيتعامل على أنه زوج مع أمهات المؤمنين.

