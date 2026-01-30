قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انهيار مالي وشيك بحلول يونيو.. جوتيريش يحذر من خلل كبير في ميزانية الأمم المتحدة

جوتيرش
جوتيرش
قسم الخارجي

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الدول الأعضاء بأن المنظمة معرضة لخطر "انهيار مالي وشيك"، مشيرًا إلى الرسوم غير المدفوعة وقاعدة الميزانية التي تلزم المنظمة بإعادة الأموال غير المنفقة، وفقًا لرسالة اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم.

انهيار مالي للأمم المتحدة

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة، مرارًا وتكرارًا عن تفاقم أزمة السيولة في المنظمة، إلا أن هذا التحذير هو الأشد حتى الآن، ويأتي في وقت تتراجع فيه الولايات المتحدة، المساهم الرئيسي في تمويلها، عن العمل متعدد الأطراف على جبهات عديدة.

وكتب جوتيريش في رسالة إلى السفراء بتاريخ 28 يناير:  "تتفاقم الأزمة، ما يهدد تنفيذ البرامج ويهدد بالانهيار المالي. وسيزداد الوضع سوءًا في المستقبل القريب".

وخفضت الولايات المتحدة التمويل الطوعي لوكالات الأمم المتحدة، ورفضت سداد المدفوعات الإلزامية لميزانياتها العادية وميزانيات حفظ السلام.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمم المتحدة بأنها تمتلك "إمكانات هائلة"، لكنه أشار إلى أنها لا تستغلها بالشكل الأمثل، وأطلق مجلس السلام، الأمر الذي يخشى البعض أن يُضعف هذه الهيئة الدولية العريقة.

وفي رسالته، قال جوتيريش: "تم الإعلان رسمياً عن قرارات عدم الوفاء بالاشتراكات المقررة التي تمول جزءاً كبيراً من الميزانية العادية المعتمدة".

ولم يحدد الدولة أو الدول التي كان يشير إليها، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم الأمم المتحدة.

تمويل الأمم المتحدة

وبموجب قواعد الأمم المتحدة، تعتمد الاشتراكات على حجم اقتصاد كل دولة عضو وتساهم الولايات المتحدة بنسبة ٢٢٪ من الميزانية الأساسية، تليها الصين بنسبة ٢٠٪.

لكن بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، بلغ إجمالي المستحقات غير المدفوعة رقماً قياسياً قدره ١.٥٧ مليار دولار، بحسب جوتيريش، دون أن يُسمّيها.

وقال: "إما أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بالدفع كاملاً وفي الوقت المحدد، أو أن تُجري الدول الأعضاء إصلاحاً جذرياً لقواعدنا المالية لتجنب انهيار مالي وشيك".

وأطلق جوتيريش العام الماضي فريق عمل إصلاحي، يُعرف باسم "UN80"، يسعى إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة. ولتحقيق هذه الغاية، وافقت الدول على خفض ميزانية عام 2026 بنحو 7% لتصل إلى 3.45 مليار دولار.

وحذر جوتيريش في رسالته من أن المنظمة قد تُعاني من نقص السيولة بحلول شهر يوليو.

انهيار مالي وشيك جوتيريش ميزانية الأمم المتحدة الأمم المتحدة تمويل الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

ترشيحاتنا

توزيع الأسمدة بقنا

زراعة قنا: صرف 593 ألف شكارة سماد مدعم خلال الموسم الشتوي

خلال اللقاء

إصلاح خط المياه العكرة بحدائق المعرض الدائم ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بـ مستقبل الإسماعيلية

النائب سيد عبد الجليل يجري حوارا مفتوحا مع أهالي قرية الوادي الاخضر

النائب سيد عبد الجليل يلتقي بأهالي قرية الوادي الأخضر بالإسماعيلية ويعقد حوارا مفتوحا

بالصور

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

فيديو

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد