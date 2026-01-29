بالتزكية .. منصب جديد لـ سوريا في الأمم المتحدة



أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأنه تم إنتخاب الجمهورية العربية السورية بالتزكية نائباً لرئيس مكتب اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوّضين المعني باتفاقية منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.

ونقلت الوكالة السورية عن مندوب الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة إبراهيم علي القول : يعكس هذا الانتخاب نتيجة توافق الدول الأعضاء وثقتها بدور سوريا ومساهمتها في المحافل الدولية وهو ما برز بوضوح خلال الأشهر الماضية، وإرثها في حصول مثل هذه الجرائم على أرضها من قبل النظام السابق .

واختتم : تأتي هذه النقلة النوعية ضمن الاستراتيجية السورية في رسم دبلوماسية نشيطة ومتقدمة في الساحات الدولية، تتجاوز الشأن السوري إلى لعب دور فاعل في الشأن العالمي، مستندة إلى التجربة والخبرة السورية.