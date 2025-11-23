قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطاع الطيران ما بين السياسات التشريعية والاستدامة.. مصر تتحدث في جلسة نقاشية بدبي

معرض دبي للطيران
معرض دبي للطيران
نورهان خفاجي

شاركت مصر ممثلة في سلطة الطيران المدني المصري، في إحدى الجلسات الهامة التي عقدت على هامش معرض دبي للطيران 2025، والتي تتحدث عن سياسات الطيران والاستدامة.

حيث عقدت تحت عنوان "التغلب على الإرهاق التنظيمي ، القوانين العالمية و الواقع الإقليمي”، وسط حضور نخبة من ممثلي هيئات الطيران في المنطقة والعالم.

حضر  الجلسة متحدثاً عن مصر الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري، إلى جانب مسؤول الابتكار والسلامة المستقبلية بهيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة، والمهندسة مريم البلوشي المفاوضة الرئيسية لدولة الإمارات في ملف تغيّر المناخ للطيران، وسارة عبدالله  رئيس قسم بيئة الطيران بهيئة دبي للطيران المدني.

 فيما أدارت الجلسة فرح مسمار مديرة الاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

حيث تناولت الجلسة التحديات المتزايدة نتيجة تعقّد اللوائح العالمية وسبل مواءمتها مع قدرات واحتياجات كل منطقة، إضافة إلى بحث آليات تبادل الخبرات بين الدول والتحديات المرتبطة بمواءمة المتطلبات الدولية مع القدرات الوطنية ومتطلبات النمو الاقتصادي.

وخلال الجلسة، قال ممثل مصر الطيار كريم جميل إن مصر من الناحية التشريعية قامت بدمج الالتزامات الدولية داخل منظومة الطيران الوطنية بشكل مباشر وشامل، بما يضمن مواءمة تشريعاتها بشكل كامل مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، من خلال إدراج جميع المتطلبات وأفضل الممارسات ضمن الإطار التنظيمي وآليات الإشراف والتفتيش، وظهر ذلك بوضوح في تحديث وتقديم خطة العمل الوطنية الثانية لقطاع الطيران لعام 2025 إلى الإيكاو، بما يؤكد التزام مصر الكامل بتحقيق الهدف العالمي طويل المدى للطيران، عبر محاور رئيسية اهمها تحسينات الكفاءة التشغيلية، تعزيز البنية التحتية للمطارات، تطوير القدرات التشغيلية للملاحة الجوية والأنظمة البيئية، وتفعيل نظام موحد للقياس والإبلاغ.

وأوضح “جميل”، أن هذا التوجه يتكامل مع استراتيجية وزارة الطيران المدني في تعزيز وتطوير جميع الأنشطة وفق أعلى المعايير الدولية ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين التصنيف الدولي للمطارات المصرية ورفع جاهزيتها للتوافق مع المتطلبات العالمية الحديثة.

كما أكد أن استدامة المطارات ودعم البنية التحتية يمثلان أحد أهم أولويات وزارة الطيران المدني، حيث حققت المطارات المصرية مؤخرًا إنجازات دولية تعكس العمل الحقيقي على أرض الواقع، أبرزها حصول مطار القاهرة الدولي على جائزة الريادة في الاستدامة كأكبر مطار في إفريقيا من مجلس المطارات الدولي ACI، إلى جانب تحقيق مطار الغردقة الدولي صفرية نفايات.

أشار إلى أن مصر وضعت نفسها اليوم كدولة رائدة وواعدة في مجال إنتاج الوقود الحيوي المستدام للطيران SAF في إفريقيا والمنطقة، من خلال مشروعها الوطني لإنتاج الوقود المستدام عبر شركة ESAF بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن سنويًا، وهو مشروع طموح يعزز قدرة مصر على دعم الدول المجاورة في تلبية متطلبات الاستدامة العالمية في قطاع الطيران.

كما تعمل مصر، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي ICAO ومرفق البيئة العالمي GEF، على تنفيذ مشروعات رائدة، أبرزها مشروع تطوير منظومة الإطفاء والتخلص التدريجي من مواد PFAS في مطاري القاهرة وشرم الشيخ الدوليين، واستبدالها ببدائل صديقة للبيئة. ويعكس هذا المشروع التزام مصر العميق بتطبيق أعلى المعايير البيئية الدولية، ويسهم في تعزيز الاستدامة التشغيلية ورفع جاهزية المطارات المصرية، بما ينعكس مباشرة على تحسين تصنيفها الدولي

وبهذه الجهود المتكاملة، تواصل مصر ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية صاعدة في مجال الطيران المستدام، قادرة على تحويل الالتزامات الدولية إلى واقع فعلي يُطبَّق على أرض المطارات. ومع استمرار الاستثمار في البنية التحتية، ودمج التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون الدولي، تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو مستقبل طيران أكثر كفاءة وأمانًا واستدامة، يُجسّد رؤية مصر 2030 ويضعها في مقدمة الدول الداعمة للتحول الأخضر في قطاع الطيران العالمي.


 

