واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بين أوكرانيا وترامب| كيف تصوغ أوروبا خطة لوقف الحرب بدون إشعال أزمة جديدة؟

بين أوكرانيا وترامب| كيف تصوغ أوروبا خطة توقف الحرب دون إشعال أزمة جديدة؟
بين أوكرانيا وترامب| كيف تصوغ أوروبا خطة توقف الحرب دون إشعال أزمة جديدة؟
ياسمين القصاص

 رغم الآمال التي تعلقها الإدارة الأمريكية على خطتها المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، برزت في المقابل مخاوف أوروبية من كون هذه الخطة منحازة  لروسيا.

ومع ذلك، يرى القادة الأوروبيون أن المبادرة الأمريكية تشكل أساس يمكن البناء عليه، لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه أنها ما تزال بحاجة إلى مزيد من العمل، في وقت يسعون فيه إلى صياغة استجابة منسقة تجاه المقترح.

وعلى هامش قمة العشرين في جوهانسبرغ، عقد القادة الأوروبيون اجتماعا لمناقشة الخطة الأمريكية، إلا أن مواقفهم يجب أن تراعي التوازن الدقيق بين إبداء المعارضة وتجنب إثارة غضب الرئيس دونالد ترامب. 

وقد أضاء الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا على القيود الواردة في الخطة بشأن قدرات الجيش الأوكراني وتسليحه المستقبلي، معتبرين أنها مصدر قلق بالغ.

وتشمل خطة ترامب المكونة من 28 بندا لإنهاء الحرب، التزام كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". 

غير أن القادة الأوروبيين شددوا على أن البنود المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والحلف تستلزم موافقة أعضائهما، وفيما منح ترامب كييف مهلة حتى الخميس المقبل لقبول مقترحه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تجد نفسها بين خيارين أحلاهما مرّ: فقدان الكرامة أو خسارة الدعم الأمريكي.

بدوره، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس السبت، بأن إنهاء الحرب لا يمكن أن يتم من دون موافقة أوكرانيا، وبالتوازي موافقة أوروبا، لأنها حرب تدور على قارتنا، أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فرحب بالمقترح الأمريكي مع تأكيده أن الكثير ما يزال بحاجة إلى معالجة، مشيرا إلى نيته التحدث مع الرئيس ترامب قريبا.

اجتماع جنيف ومساعي التوصل إلى صيغة مشتركة

ومن المرتقب أن يجتمع وفد أمريكي برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف مع وفد أوكراني، الأحد، لبحث الخطوات التالية لإنهاء الحرب.

 وأفاد مسؤول أمريكي لشبكة «سي إن إن» بأن الهدف من اجتماع جنيف هو صياغة موقف مشترك قبل اللقاء المرتقب بين ترامب وزيلينسكي.

وأضاف المسؤول أن اجتماعا مماثلا سيُعقد بين وفدين أمريكي وروسي لمناقشة مقترح السلام، مؤكدا أن الأمر سيتم بسرعة، ولكن في مكان آخر غير جنيف. 

وقد أقر زيلينسكي رسميا بهذه المفاوضات، معلنا توقيعه مرسوم تشكيل الوفد الأوكراني، القادر على الدفاع عن المصالح الوطنية ومنع روسيا من شن غزو ثالث.

ومن المتوقع أن يشارك مستشارو الأمن القومي من بريطانيا وألمانيا وفرنسا في المباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في سويسرا، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي.

والجدير بالذكر، أن تتضمن الخطة الأمريكية بندا يقضي بتنازل أوكرانيا عن إقليم دونباس لصالح روسيا، إضافة إلى اعتراف الولايات المتحدة وأوروبا بالتبعية القانونية لشبه جزيرة القرم ودونباس لروسيا، من دون إلزام كييف بالاعتراف بذلك. 

وفي هذا السياق، أكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن أي اتفاق مستقبلي لا يمكن أن يتضمن اعترافا بالاحتلال، مشددا على أن يكون خط التماس نقطة الانطلاق.

وبخصوص تعهد كييف بعدم الانضمام إلى الناتو، نبه الدبلوماسي الأوروبي في تصريحات إعلامية إلى ضرورة عدم المساس بحق الدول في اختيار تحالفاتها، أو فرض حدود قصوى على قدرات الجيش الأوكراني.

 كما شدد على عدم السماح بتمرير مطالب روسيا المتعلقة بالأمن الأوروبي من الباب الخلفي، عبر الخطة الأمريكية، لافتا إلى أن بند الضمانات الأمنية الوارد في المقترح يحتاج إلى توضيح.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قادة الدول السبع والعشرين إلى اجتماع خاص حول أوكرانيا يوم غد الإثنين.

أوكرانيا ترامب روسيا الحرب الروسية الأوكرانية أوروبا دونالد ترامب

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

حملات رقابية بالغربية

الغربية.. ضبط 2.5 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات مكثفة لسلامة الغذاء

أرشيفية

رابط يسهل الاستعلام عن مخالفات المرور والتظلم عليها.. تعرف عليه

غريق

انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا ببنها

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

