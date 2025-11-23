التنمية المحلية: انتهاء استعدادات 13محافظة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 | تفاصيل

إنتهت محافظات المرحلة الثانية من استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025، التي تجري غدا وبعد غد في 13 محافظة هي : القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إنتهاء محافظات المرحلة الثانية من استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجارى ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيميةاتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتيسير عمليات التصويت على الناخبين بما يضمن خروج الانتخابات في أجواء منظمة وآمنة وبصورة تليق بالدولة المصرية.

جولات ميدانية للمحافظين لتفقد عدد من المدارس لمتابعة تجهيز اللجان الانتخابية

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المحافظين قاموا بجولات ميدانية لتفقد عدد من المدارس لمتابعة تجهيز اللجان الانتخابية قبل انطلاق العملية الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية والتى ستجرى وفقًا لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات، فى 13 محافظة هي : القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع محافظات المرحلة الثانية وكافة الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية، مؤكدة أن المحافظات أنهت تجهيز جميع مقار الانتخاب، وشكلت لجانًا للمرور الميداني للتأكد من جاهزية المدارس المستخدمة كمقار اقتراع قبل إنطلاق التصويت صباح غداً الاثنين من حيث الإنارة والنظافة والتهوية الجيدة ومراجعة مصادر الطاقة البديلة ورفع الإشغالات من محيط اللجان وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمشاركين فى العملية الانتخابية من العاملين باللجان وكذا المواطنين وبصفة خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير كراسى متحركة ومظلات ومناطق للإنتظار أمام المدارس وفى محيط اللجان بالداخل.

توفير كل سبل الراحة والتيسيرات للناخبين

وشددت الدكتورة منال عوض ، على حرص الوزارة والمحافظات توفير كل سبل الراحة والتيسيرات للناخبين، لضمان سهولة وسلاسة عملية التصويت ، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية فعلت غرف عمليات ميدانية لمتابعة الوضع فى جميع المحافظات وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بالتنسيق مع مراكز السيطرة بمحافظات المرحلة الثانية وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية.