قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العسيلي تطالب برقابة ذكية على المدارس الدولية والحكومية بعد فاجعة "سيدز"
خبير يرصد المكاسب الاقتصادية لمصر من مشاركة رئيس الوزراء في قمة العشرين
مخالفات مالية..الفلاحين تكشف كواليس إحالة الجمعية العامة لمنتجي الأرز للنيابة
فيروس الماربورج والهيربس.. وزارة الصحة توضح الحقائق العلمية
ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة خدش براءة 5 صغار بمدرسة اللغات بالسلام
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التنمية المحلية: انتهاء استعدادات 13محافظة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 | تفاصيل

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

إنتهت محافظات المرحلة الثانية من استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025، التي تجري غدا وبعد غد في 13 محافظة هي : القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إنتهاء محافظات المرحلة الثانية من استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجارى ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيميةاتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتيسير عمليات التصويت على الناخبين بما يضمن خروج الانتخابات في أجواء منظمة وآمنة وبصورة تليق بالدولة المصرية.

جولات ميدانية للمحافظين لتفقد عدد من المدارس لمتابعة تجهيز اللجان الانتخابية

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن  المحافظين قاموا بجولات ميدانية لتفقد عدد من المدارس لمتابعة تجهيز اللجان الانتخابية قبل انطلاق العملية الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية والتى ستجرى وفقًا لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات، فى 13 محافظة هي : القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع محافظات المرحلة الثانية وكافة الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية، مؤكدة أن المحافظات أنهت تجهيز جميع مقار الانتخاب، وشكلت لجانًا للمرور الميداني للتأكد من جاهزية المدارس المستخدمة كمقار اقتراع قبل إنطلاق التصويت صباح غداً الاثنين من حيث الإنارة والنظافة والتهوية الجيدة ومراجعة مصادر الطاقة البديلة ورفع الإشغالات من محيط اللجان وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمشاركين فى العملية الانتخابية من العاملين باللجان وكذا المواطنين وبصفة خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير كراسى متحركة ومظلات ومناطق للإنتظار أمام المدارس وفى محيط اللجان بالداخل.

توفير كل سبل الراحة والتيسيرات للناخبين

وشددت الدكتورة منال عوض ، على حرص الوزارة والمحافظات توفير كل سبل الراحة والتيسيرات للناخبين، لضمان سهولة وسلاسة عملية التصويت ، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية فعلت غرف عمليات ميدانية لمتابعة الوضع فى جميع المحافظات وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بالتنسيق مع مراكز السيطرة بمحافظات المرحلة الثانية وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء  لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية.

التنمية المحلية منال عوض انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ايمان علاء عروس المنوفية

من زفة إلى نعش.. لحظة تحوّل موكب خطوبة العروس إيمان إلى مشهد مأساوي يهز المنوفية

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تتصدر محليا وتحتل المرتبة 69 عالميًا في تصنيف التايمز 2026

وزارة العمل

مدّ فترة التقديم على 75 ألف فرصة تدريب مهني مجانية

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات مدينة أنشاص

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد