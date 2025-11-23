موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي والقنوات الناقلة.. طاقم الحكام والمعلق

يترقب جمهور نادي الزمالك، مواجهة الفريق الليلة أمام زيسكو الزامبي، لتحقيق بداية جيدة في دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، التي يتطلع عشاق الأبيض للفوز بها مرة أخرى

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبى، بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يقع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تضم المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي

الظهور الأول للزمالك بعد خسارة السوبر

يظهر الفريق الأول لكرة القدم الليلة، في المباراة الأولى بعد خسارة لقب كأس السوبر المصرى فى الإمارات أمام الأهلي، ويحتاج الفريق لمصالحة جماهيره.

ويسعى الفريق الى التأكيد على أن الخسارة أمام الأهلى كانت كبوة لن تؤثر على مستقبل الفريق، وأنه جاهز للعودة إلى المنافسة مرة أخرى على ألقاب الموسم الحالي.

تجهيز لاعبي الزمالك لضربة البداية

حرص الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على تجهيز كافة اللاعبين والفريق بشكل جيد من أجل تحقيق ضربة بداية قوية للفريق في البطولة، حيث القى عبد الرؤوف محاضرة فنية على اللاعبين قبل مران الفريق الختامي أمس، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح أحمد عبد الرؤوف الأدوار المطلوبة من اللاعبين، ومنحهم تعليمات خاصة من أجل تحقيق الهدف المرجو من المباراة، مؤكدا على ثقته في قدرات اللاعبين، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز كي تكون بداية الفريق قوية في دور المجموعات بالكونفدرالية.

غيابات الزمالك امام زيسكو

يدخل فريق الزمالك المباراة مفتقداً 9 لاعبين، وهم كل من ناصر منسى، محمد السيد، سيف جعفر، محمود بنتايج، أحمد حمدى، صلاح مصدق، أحمد عبد الرحيم إيشو، المهدى سليمان، وأحمد ربيع.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقنوات الناقلة

تنطلق أحداث مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 11 مساءً بتوقيت أبوظبي، على ستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي علي قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية، عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD.

كما تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي على قناة اون تايم سبورت ذات التردد الأرضي، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة على قناة بلد الفريق المضيف على التردد الأرضي.

حكام ومعلق الزمالك وزيسكو

يُدير المباراة طاقم تحكيم جيبوتي يضم كلاً من: محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من، ليبان عبد الرازق أحمد، ورشيد وايس بوراله مساعدين ومحمود ناصر حسين حكما رابعا، واختار كاف الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة.

ويتولى التعليق على مجريات مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في الكونفدرالية، عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، المعلق المصري علي محمد علي.

التشكيل المتوقع للزمالك الليلة

استقر أحمد عبد الرؤوف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام زيسكو الليلة، والذي يضم كلاً من:

ـ حراسة المرمى.. محمد عواد

ـ خط الدفاع.. حسام عبد المجيد ـ محمود حمدي الونش ـ عمر جابر ـ أحمد فتوح

ـ خط الوسط.. محمد شحاتة ـ نبيل عماد دونجا ـ عبد الله السعيد

ـ خط الهجوم.. سيف الجزيري ـ خوان بيزيرا ـ وناصر ماهر.