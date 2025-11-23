دقيقة حدادا على روح محمد صبرى قبل مباراة الزمالك وزيسكو الليلة

تشهد مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي، المقرر إقامتها اليوم، الأحد، على استاد القاهرة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، الوقوف دقيقة حدادا على روح نجم القلعة البيضاء الراحل محمد صبري.

ومن المنتظر أن يتم عرض صورة محمد صبري بقميص الزمالك على الشاشات الداخلية للملعب خلال لحظة الحداد، في لفتة تقدير لمسيرته وعطائه الكبير للنادي.

موافقة رسمية من الكاف

وكان نادي الزمالك تلقى إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) يوافق فيه على إقامة مظاهر التكريم خلال المباراة، وذلك ضمن فعاليات اللقاء أمام زيسكو يونايتد في الكونفدرالية، تخليدًا لذكرى اللاعب الراحل.

ويواجه الزمالك فريق زيسكو في تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات للكونفدرالية.