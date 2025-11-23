الموعد والتشكيل المتوقع .. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وزيسكو

تتجه أنظار جماهير فريق الزمالك لمتابعة مباراة الفريق امام زيسكو الزامبي على ملعب استاد القاهرة فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الكونفدرالية الافريقية

موعد مباراة الزمالك و زيسكو الزامبي

وتنطلق مباراة الزمالك و زيسكو الزامبي اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و زيسكو الزامبي

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي علي قنوات بى ان سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية .

كما تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي على قناة اون تايم سبورت ذات التردد الأرضى

تاريخ مواجهة الزمالك و زيسكو الزامبي

تقابل فريقا الزمالك وزيسكو من قبل مرتين فى دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

حقق فريق الزمالك الانتصار على زيسكو الزامبي في المباراة الأولي بنتيجة هدفين دون مقابل في مرحلة العودة

بينما تعادل فريقا الزمالك وزيسكو الزامبي إيجابيا في المباراة الثانية بنتيجة هدف لكل منهما في مرحلة الذهاب بدور المجوعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة وسيف جعفر وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر وعمرو ناصر وشيكو بانزا.

ويتكون طاقم التحكيم من، محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من، ليبان عبد الرازق أحمد، و رشيد وايس بوراله مساعدين و محمود ناصر حسين حكم رابع، واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة